***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.03.2020 18:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 30.03.2020 KARAR SAYISI : 2020 / 7 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 31 / 12 / 2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu İlişikte sunduğumuz Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur. Ayrıca, - finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, - Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Bilgilerinize arz olunur. Saygılarımızla. ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Serdar ALTINBAŞZuhal TOPALOĞLU Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan V. Fin. Rap. Sor. ÜyeGenel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833367
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5880
En Düşük
6,4403
18:057,2690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1420
18:05343,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,40
|Açılış
|: 343,46
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1496
|8,1905
|% 1,85
|
|Frank
|6,8340
|6,8752
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7471
|1,7559
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,66
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58GOODY
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 989, 378 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 88, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 7, 324.00 milyon TL de
-
17:57DITAS
Yüzde 7.50 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 798 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 247 adet işlem
-
17:55SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 911 adet işlem