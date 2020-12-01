***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.12.2020 08:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Fon - Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890654
BIST
10:041.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 17,83
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.306
En Düşük
1.301
10:047,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:049,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3713
En Düşük
9,3064
10:04449,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,24
|Açılış
|: 449,18
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
449,99
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:04
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|28.207.293
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|8.997.302
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|SNKRN
|5,76
|251.343
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|BASCM
|12,00
|27.936
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,20
|150.793.475
|% 1,85
|
|GARAN
|8,92
|146.268.274
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,95
|84.622.895
|% 1,02
|
|PETKM
|4,27
|60.529.717
|% 1,91
|
|THYAO
|11,60
|51.922.357
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,20
|150.793.475
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,95
|84.622.895
|% 1,02
|
|GARAN
|8,92
|146.268.274
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,91
|45.896.675
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,31
|18.780.116
|% 2,34
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8241
|7,8268
|% 0,02
|
|Euro
|9,3587
|9,3658
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4260
|10,4783
|% 0,25
|
|Frank
|8,5902
|8,6419
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0798
|2,0903
|% -0,02
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,58
|
|Altın Gr.
|449
|449
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,75
|0,06
|
|B. Petrol
|47,50
|47,50
|-0,38
|