***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
15.04.2022 17:11
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2022
Karar Sayısı
2022/28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021164
BIST
17:582.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,58
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5814,6369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0332
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5815,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:58929,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,01
|Açılış
|: 929,11
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:56
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.985.132
|% 9,97
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.432.601
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|61.615.088
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.411.049
|% -4,92
|
|PKART
|17,38
|13.788.882
|% -4,51
|
|AKENR
|1,72
|20.172.310
|% -3,37
|
|ESCOM
|8,83
|20.938.174
|% -3,29
|
|GARAN
|13,86
|2.398.962.552
|% 1,17
|
|THYAO
|37,70
|2.255.150.090
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,93
|1.591.459.764
|% -1,68
|
|YKBNK
|5,20
|1.315.944.437
|% 1,17
|
|HEKTS
|22,30
|1.295.872.151
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,93
|1.591.459.764
|% -1,68
|
|TSKB
|1,88
|578.698.841
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,20
|1.315.944.437
|% 1,17
|
|ODAS
|2,33
|576.862.702
|% 0,87
|
|GARAN
|13,86
|2.398.962.552
|% 1,17
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6357
|14,6396
|% 0,25
|
|Euro
|15,8201
|15,8444
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0619
|19,1575
|% 0,06
|
|Frank
|15,4642
|15,5573
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8908
|3,9103
|% 0,17
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|