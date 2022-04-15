***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
15.04.2022 17:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2022
Karar Sayısı
2022/28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021167
BIST
17:402.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,55
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:4014,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0255
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:4015,8374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0140
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:40928,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,12
|Açılış
|: 928,23
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IHAAS
|16,94
|18.396.624
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|21.833.649
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.341.792
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,92
|60.870.919
|% -7,17
|
|OYLUM
|2,30
|8.221.833
|% -5,74
|
|PKART
|17,32
|12.982.204
|% -4,84
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|SELGD
|4,24
|2.202.039
|% -3,85
|
|GARAN
|13,84
|2.223.590.318
|% 1,02
|
|THYAO
|37,56
|1.824.584.389
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,94
|1.545.079.344
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,23
|1.241.421.458
|% 1,75
|
|HEKTS
|22,32
|1.222.636.035
|% -3,12
|
|EKGYO
|2,94
|1.545.079.344
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|567.867.844
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,23
|1.241.421.458
|% 1,75
|
|ODAS
|2,33
|554.365.815
|% 0,87
|
|GARAN
|13,84
|2.223.590.318
|% 1,02
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6275
|14,6292
|% 0,17
|
|Euro
|15,8182
|15,8374
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,0469
|19,1424
|% -0,02
|
|Frank
|15,4600
|15,5532
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8889
|3,9084
|% 0,13
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55MERIT
Yüzde 6.57 oranında artışla 36.02 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 495 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 61 artarak (% 0.65 ) 2, 246
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, OYYAT, MZHLD, MANAS, SUMAS
-
17:53
YATAS, MANAS, ISGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
OYLUM, CASA, SELGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında