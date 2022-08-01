***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 15:23
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/45
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050283
BIST
16:162.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 53,77
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1617,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1618,4078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:161.022,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.022,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:13
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|25.179.953
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.131
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|KRPLS
|6,21
|536.606.804
|% 9,91
|
|SNGYO
|5,33
|132.665.455
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.467.756
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|143.259.441
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.078.848
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,20
|2.631.951.513
|% 1,59
|
|SISE
|22,88
|2.536.226.737
|% 4,86
|
|SASA
|46,16
|1.651.575.025
|% 3,78
|
|EKGYO
|3,13
|1.025.553.647
|% 1,29
|
|ASELS
|22,82
|869.186.567
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,13
|1.025.553.647
|% 1,29
|
|ODAS
|3,91
|670.205.055
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,79
|806.542.740
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,71
|213.131.498
|% 0,00
|
|SISE
|22,88
|2.536.226.737
|% 4,86
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9399
|17,9518
|% 0,22
|
|Euro
|18,3998
|18,4134
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,9070
|22,0169
|% 0,74
|
|Frank
|18,8282
|18,9416
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,18
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.794
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.310
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,47
|