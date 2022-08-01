***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 15:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/45
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050287
BIST
15:402.645
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 52,77
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
15:4017,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0373
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
15:4018,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
15:401.019,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.019,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler15:40
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|25.024.436
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.143.382
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.707.030
|% 9,95
|
|KRPLS
|6,21
|534.883.610
|% 9,91
|
|SNGYO
|5,33
|130.252.500
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.413.327
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|140.788.339
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.571.191
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|SISE
|22,94
|2.477.087.406
|% 5,13
|
|THYAO
|51,40
|2.449.733.069
|% 1,98
|
|SASA
|46,24
|1.559.960.980
|% 3,96
|
|EKGYO
|3,13
|964.497.192
|% 1,29
|
|ASELS
|22,84
|838.568.183
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,13
|964.497.192
|% 1,29
|
|ODAS
|3,91
|649.762.223
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,80
|746.649.838
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,73
|208.316.265
|% 1,17
|
|SISE
|22,94
|2.477.087.406
|% 5,13
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9324
|17,9501
|% 0,21
|
|Euro
|18,3529
|18,3831
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,8923
|22,0021
|% 0,67
|
|Frank
|18,8134
|18,9268
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7609
|4,7847
|% 0,12
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,57
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.857
|23,00
|
|Yarım
|3.313
|3.352
|11,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,91
|
Seans Raporu
15:40
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15:55ICBCT
Yüzde 8.00 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 552, 351 adet işlem
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15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 75 artarak (% 2.13 ) 2, 336
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15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, CANTE, IHLGM, KRPLS, YBTAS, FLAP
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15:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, DOBUR, YAYLA, SNGYO, DIRIT, KZBGY
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15:54
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