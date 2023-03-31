***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
31.03.2023 12:13
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2023
Karar Sayısı
2023/28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130141
BIST
12:584.834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -61,61
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
12:5819,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
12:5820,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0172
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
12:581.220,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.220,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:56
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.346.190
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.195.969
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,20
|783.710.512
|% -9,78
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|873.412.405
|% -8,71
|
|EMKEL
|9,20
|32.258.909
|% -8,18
|
|TUPRS
|541,20
|1.272.182.997
|% 0,41
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|KOZAL
|21,20
|998.901.735
|% 1,24
|
|EREGL
|35,82
|986.592.866
|% -0,28
|
|ASELS
|53,25
|978.009.290
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|323.793.017
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,16
|754.568.576
|% -2,66
|
|YKBNK
|9,66
|513.395.591
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,25
|325.387.020
|% -2,34
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1853
|19,1901
|% 0,12
|
|Euro
|20,8915
|20,9108
|% -0,13
|
|Sterlin
|23,6633
|23,7820
|% -0,06
|
|Frank
|20,8280
|20,9535
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0953
|5,1209
|% 0,07
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|