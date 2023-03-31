***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
31.03.2023 12:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2023
Karar Sayısı
2023/28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130145
BIST
12:574.836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -60,53
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
12:5719,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
12:5720,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0172
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
12:571.220,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.220,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:57
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.240.573
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DERIM
|10,67
|32.903.834
|% 9,77
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,10
|782.134.820
|% -9,81
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|869.965.497
|% -8,71
|
|BVSAN
|67,45
|444.582.968
|% -7,86
|
|AKFYE
|18,00
|1.262.690.613
|% -5,26
|
|TUPRS
|542,20
|1.244.807.297
|% 0,59
|
|EREGL
|35,84
|983.592.916
|% -0,22
|
|KOZAL
|21,28
|982.290.174
|% 1,62
|
|ASELS
|53,20
|975.013.503
|% 0,47
|
|SKBNK
|2,43
|323.704.576
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.262.690.613
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,17
|746.163.288
|% -2,59
|
|YKBNK
|9,66
|512.233.329
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|323.173.306
|% -2,19
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1853
|19,1901
|% 0,12
|
|Euro
|20,8915
|20,9108
|% -0,13
|
|Sterlin
|23,6535
|23,7722
|% -0,10
|
|Frank
|20,8210
|20,9464
|% -0,40
|
|Riyal
|5,0944
|5,1200
|% 0,05
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.233
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,18
|