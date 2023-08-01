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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

01.08.2023 12:54
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/07/2023
Karar Sayısı
2023/61
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179036


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BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 3,28 251.377.530 % 228,00  
TUCLK 50,05 66.329.510 % 10,00  
SAYAS 54,45 158.320.295 % 10,00  
ZEDUR 87,45 119.853.989 % 10,00  
ATAKP 57,80 371.763.320 % 9,99  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 26,9555 26,9638 % 0,22  
Euro 29,5540 29,5685 % 0,07  
Sterlin 34,2942 34,4661 % -0,35  
Frank 30,6157 30,8002 % -0,36  
Riyal 7,1679 7,2039 % 0,30  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -14,76  
Altın Gr. 1.692 1.693 -6,96  
Cumhuriyet 11.314 11.485 -34,00  
Tam 11.069 11.147 -23,00  
Yarım 5.539 5.599 -12,00  
Çeyrek 2.769 2.799 -6,00  
Gümüş.Ons 24,34 24,37 -0,41  
Gümüş Gr. 21,17 21,19 -0,23  
B. Petrol 85,03 85,03 -0,40  
Seans Raporu 15:32
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