***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 16:36
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHI Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.493,03 % 0,011394 % 0,154345 % 1.354,65
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.148,26 % 0,022049 % 0,032941 % 149,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947764
BIST
17:311.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:318,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:3110,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:31503,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,66
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TUREX
|10,52
|19.862.907
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,86
|41.274.239
|% 9,35
|
|AGYO
|2,27
|34.774.307
|% 8,61
|
|KAPLM
|20,88
|11.331.809
|% 7,74
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,70
|1.169.089.697
|% 1,05
|
|KRDMD
|7,12
|673.480.798
|% 2,89
|
|THYAO
|13,87
|655.814.096
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,38
|640.561.339
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|539.209.769
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|539.209.769
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|178.059.596
|% -6,77
|
|GARAN
|8,70
|1.169.089.697
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,38
|640.561.339
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,12
|673.480.798
|% 2,89
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7076
|8,7109
|% 0,28
|
|Euro
|10,2721
|10,2795
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9503
|12,0102
|% -0,00
|
|Frank
|9,3645
|9,4209
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,70
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 18 artarak (% 0.55 ) 1, 496
-
17:45XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 9, 849.00 milyon TL de
-
17:45BNTAS
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 425, 480 adet işlem
-
17:44FENER
Yüzde 4.76 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 459 adet işlem
-
17:42KRDMA
Yüzde 4.45 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 226 adet işlem