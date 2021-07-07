***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 16:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHU Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.265,87 % 0,002157 % 0,04243 % 1.966,787
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947766
BIST
17:541.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:548,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5410,2697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:54504,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,86
|Açılış
|: 504,20
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TUREX
|10,52
|19.895.571
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|14.275.724
|% 9,91
|
|PRKAB
|12,91
|65.532.844
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.347.887
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|37.902.927
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,70
|1.305.470.046
|% 1,05
|
|THYAO
|13,90
|746.521.763
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,13
|711.860.265
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,36
|690.202.017
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|597.635.937
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|597.635.937
|% 2,25
|
|GARAN
|8,70
|1.305.470.046
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,25
|180.327.820
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,36
|690.202.017
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,13
|711.860.265
|% 3,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6976
|8,7016
|% 0,18
|
|Euro
|10,2640
|10,2697
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9458
|12,0057
|% -0,04
|
|Frank
|9,3633
|9,4197
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% 0,17
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|-1,43
|