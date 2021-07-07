***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 16:39
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ZVB Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.604,01 % 0,004081 % 0,17326 % 4.245,027
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 425,99 % 0,052502 % 0,001281 % 2,44
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.095,21 % 0,009548 % 0,003294 % 34,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947767
BIST
16:381.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:388,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:3810,2764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:38504,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,63
|Açılış
|: 504,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,89
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TUREX
|10,52
|19.818.239
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.111.570
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,11
|76.894.123
|% 9,46
|
|PRKAB
|12,87
|32.152.843
|% 9,44
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.010.706.767
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,12
|625.900.176
|% 2,89
|
|THYAO
|13,92
|585.784.648
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,37
|548.133.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|500.445.632
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|500.445.632
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.950.271
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|1.010.706.767
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|548.133.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|625.900.176
|% 2,89
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6976
|8,7030
|% 0,19
|
|Euro
|10,2709
|10,2764
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9875
|12,0476
|% 0,31
|
|Frank
|9,3708
|9,4273
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,23
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.319
|3.402
|-7,28
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,52
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|0,39
|
Seans Raporu
16:38
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16:53BIOEN
Yüzde 4.58 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 012, 632 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TAVHL, YKBNK
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.72 ) 1, 230
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, IDGYO, TUREX