***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 15:56
Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Ufuk serbest fon henüz ihraç edilmemiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989372
BIST
17:262.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:2613,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0967
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:2615,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1584
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:26792,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,43
|Açılış
|: 792,43
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:24
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.639.098
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|33.721.268
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.483
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.379.481
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|68.502.716
|% -9,97
|
|MARKA
|3,98
|4.022.627
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,96
|3.280.793.573
|% 4,44
|
|EREGL
|30,68
|2.345.275.343
|% -0,58
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|SISE
|14,87
|1.897.410.640
|% 3,19
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,50
|1.095.076.993
|% -0,28
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,28
|394.142.973
|% -0,44
|
|PETKM
|9,52
|1.556.652.549
|% 7,69
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7392
|13,7648
|% 0,71
|
|Euro
|15,5860
|15,6233
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,5719
|18,6651
|% 0,67
|
|Frank
|14,9309
|15,0208
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6584
|3,6768
|% 0,92
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,45
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|11,00
|
|Tam
|5.228
|5.365
|-6,26
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|-3,03
|
|Çeyrek
|1.267
|1.298
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|1,82
|