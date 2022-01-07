***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2022 15:21
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ZVB Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.529,08 % 0,00462 % 0,223993 % 4.847,874453
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.618,75 % 0,0525 % 0,002959 % 5,636582
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.863,89 % 0,03188 % 0,047281 % 148,309789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989903
BIST
15:292.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:2913,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0289
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:2915,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0400
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:29798,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,40
|Açılış
|: 798,99
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:29
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.524.684
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|ORCAY
|32,00
|8.726.850
|% 9,81
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.053.035
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,55
|168.015.523
|% -7,28
|
|IHEVA
|1,01
|23.691.467
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.252.227.617
|% 1,74
|
|EREGL
|30,54
|2.797.819.450
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,23
|1.953.028.443
|% 6,04
|
|THYAO
|24,36
|1.894.901.634
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,59
|1.318.430.698
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.318.430.698
|% 2,87
|
|GARAN
|11,68
|3.252.227.617
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,23
|1.953.028.443
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,29
|367.278.127
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|235.770.550
|% 2,65
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8516
|13,8708
|% 0,21
|
|Euro
|15,6596
|15,6846
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7200
|18,8139
|% 0,57
|
|Frank
|14,9668
|15,0570
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6809
|3,6994
|% 0,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,33
|
|Altın Gr.
|799
|800
|5,98
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.390
|54,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,20
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,12
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,56
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,06
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,60
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44ENJSA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 767, 784 adet işlem
-
15:43KLMSN
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 768, 193 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 02 artarak (% 0.23 ) 2, 225
-
15:42
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DOBUR, ELITE
-
15:42XU100
Endeks 2, 008 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 788.00 milyon TL de