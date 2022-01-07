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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

07.01.2022 15:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

AHI Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.509,11 % 0,009874 % 0,253771 % 2.570,213938
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.863,06 % 0,020981 % 0,054536 % 259,934429
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 277,13 % 0,021278 % 0,00109 % 5,12353
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.004,32 % 0,021 % 0,015753 % 75,01197



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989904


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UZERB 51,20 1.937.459 % 9,97  
LIDFA 4,76 30.525.636 % 9,93  
BRMEN 2,12 670.749 % 9,84  
SODSN 33,46 525.889 % 9,49  
ORCAY 31,80 9.037.496 % 9,13  
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Dolar 13,8458 13,8656 % 0,17  
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Sterlin 18,7200 18,8139 % 0,57  
Frank 14,9668 15,0570 % 0,37  
Riyal 3,6809 3,6994 % 0,43  
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15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 4,42  
Altın Gr. 799 799 5,30  
Cumhuriyet 5.311 5.391 55,00  
Tam 5.280 5.417 50,64  
Yarım 2.552 2.620 24,50  
Çeyrek 1.280 1.310 12,24  
Gümüş.Ons 22,16 22,20 -0,01  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 0,04  
B. Petrol 82,72 82,72 0,73  
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