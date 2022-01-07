***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2022 15:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHI Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.509,11 % 0,009874 % 0,253771 % 2.570,213938
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.863,06 % 0,020981 % 0,054536 % 259,934429
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 277,13 % 0,021278 % 0,00109 % 5,12353
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.004,32 % 0,021 % 0,015753 % 75,01197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989904
BIST
15:342.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,35
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:3413,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0237
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:3415,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:34799,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,43
|Açılış
|: 799,02
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:34
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.525.636
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,80
|9.037.496
|% 9,13
|
|SEYKM
|9,27
|184.139.123
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.078.212
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|23.740.469
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.271.928.316
|% 1,66
|
|EREGL
|30,52
|2.815.954.031
|% 1,06
|
|KRDMD
|11,21
|1.957.819.796
|% 5,85
|
|THYAO
|24,34
|1.905.950.523
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,58
|1.319.134.888
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.319.134.888
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.271.928.316
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|1.957.819.796
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,30
|367.432.571
|% 1,77
|
|TSKB
|1,56
|235.868.197
|% 3,31
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8458
|13,8656
|% 0,17
|
|Euro
|15,6571
|15,6790
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7200
|18,8139
|% 0,57
|
|Frank
|14,9668
|15,0570
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6809
|3,6994
|% 0,43
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,42
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.280
|5.417
|50,64
|
|Yarım
|2.552
|2.620
|24,50
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,24
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|