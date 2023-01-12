***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 16:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ZVB - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 192.375,15 % 0,011046 % 0,338681 % 3.066,165
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.533,68 % 0,021 % 0,053755 % 255,977
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.111,47 % 0,0525 % 0,024844 % 47,321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101253
BIST
16:464.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 126,21
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:4618,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:4620,3444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1542
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:461.143,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.143,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.146,96
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KRDMA
|17,38
|365.798.731
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.750.918
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.055.585
|% 9,96
|
|ONCSM
|34,00
|3.723.748
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.600,00
|104.240.618
|% -7,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,10
|10.746.896.754
|% 4,63
|
|KRDMD
|18,44
|7.704.222.874
|% 7,27
|
|EREGL
|38,30
|5.595.981.734
|% 3,96
|
|ASELS
|54,65
|4.958.984.389
|% 3,50
|
|KOZAL
|535,40
|4.661.714.081
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,23
|3.713.200.598
|% 1,86
|
|KRDMD
|18,44
|7.704.222.874
|% 7,27
|
|YKBNK
|8,90
|2.828.464.424
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,57
|613.823.051
|% 0,78
|
|PETKM
|16,99
|3.226.246.141
|% 1,92
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7808
|% 0,03
|
|Euro
|20,3340
|20,3444
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,8056
|22,9200
|% 0,31
|
|Frank
|20,0879
|20,2089
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|20,17
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,56
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.775
|42,00
|
|Yarım
|3.756
|3.805
|22,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.902
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,39
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01PRZMA
Yüzde 7.74 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 417 adet işlem
-
17:00TEKTU
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 380, 998 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 4, 870 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 97 üstünde . İşlem hacmi 94, 309.00 milyon TL de
-
16:59SEGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 871, 792 adet işlem
-
16:57KRDMD
Yüzde 7.85 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 424, 602, 515 adet işlem