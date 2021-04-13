***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.920.026 0Net Dönem Karı (Zararı)2.402.570NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.420.700 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-81.603Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.407Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.326.690İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.914.303 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.924.169FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.932.433 0Alınan Faiz12.407FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.252.646 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.904.753Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.652.107YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.332.620 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.332.620 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.332.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.332.620Finansal Varlıklar6 5.332.462TOPLAM VARLIKLAR7.665.082YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.866TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.655.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.402.570Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.904.753Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.652.107TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.655.216 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 12.407Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.326.690Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 81.603ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.420.700Yönetim Ücretleri7 -3.464Saklama Ücretleri-1.024Denetim Ücretleri7 -4.626Kurul Ücretleri7 -1.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.515ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.402.570NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.402.570DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.402.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927476BIST