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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

13.04.2021 16:26



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.920.026 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.402.570
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.420.700 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-81.603
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.326.690
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.914.303 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.924.169
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.932.433 0
Alınan Faiz
12.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.252.646 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.904.753
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.652.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.332.620 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.332.620 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.332.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.332.620
Finansal Varlıklar
6 5.332.462
TOPLAM VARLIKLAR
7.665.082
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.866
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.655.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.402.570
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.904.753
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.652.107
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.655.216 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.407
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.326.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 81.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.420.700
Yönetim Ücretleri
7 -3.464
Saklama Ücretleri
-1.024
Denetim Ücretleri
7 -4.626
Kurul Ücretleri
7 -1.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.515
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.402.570
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.402.570
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.402.570



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927476


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Tam 2.999 3.075 6,31  
Yarım 1.449 1.487 3,05  
Çeyrek 727 744 1,53  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,53  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,09  
B. Petrol 63,89 63,89 0,61  
Seans Raporu 16:13
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