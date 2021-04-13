***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.045.819 -430.209Net Dönem Karı (Zararı)5.739.443 3.292.682NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-673.770 -2.731.711Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-71.965 -49.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-601.805 -2.682.316İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.091.819 -1.040.576Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-933.133 96.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.326.895 -89.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.485.581 -1.046.889FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.973.854 -479.605Alınan Faiz71.965 49.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-282.276 103.923Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.177.916 1.510.313Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.460.192 -1.406.390YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.763.543 -326.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.763.543 -326.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.930 403.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.840.473 76.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.840.473 76.930Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 695.911 128.252Takas Alacakları5 933.133Finansal Varlıklar8 16.252.512 12.732.785TOPLAM VARLIKLAR19.722.029 12.937.967YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları7 1.335.742 18.972Diğer Borçlar6 41.004 30.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.376.746 49.850TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.345.283 12.888.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 12.888.117 9.491.512Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.739.443 3.292.682Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.177.915 1.510.313Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.460.192 -1.406.390TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.345.283 12.888.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 71.965 49.396Temettü Gelirleri12 184.369 361.112Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.239.121 464.946Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 601.805 2.682.316Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1 710ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.097.261 3.558.480Yönetim Ücretleri9 -265.876 -218.554MKK Ücretleri9 -15.795 -13.550Denetim Ücretleri9 -4.657 -4.077Kurul Ücretleri9 -2.849 -2.247Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -51.480 -10.194Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -17.161 -17.176ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-357.818 -265.798ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.739.443 3.292.682NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.739.443 3.292.682DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.739.443 3.292.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927478BIST