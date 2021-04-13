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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

13.04.2021 16:26



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.045.819 -430.209
Net Dönem Karı (Zararı)
5.739.443 3.292.682
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-673.770 -2.731.711
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-71.965 -49.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-601.805 -2.682.316
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.091.819 -1.040.576
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-933.133 96.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.326.895 -89.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.485.581 -1.046.889
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.973.854 -479.605
Alınan Faiz
71.965 49.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-282.276 103.923
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.177.916 1.510.313
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.460.192 -1.406.390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.763.543 -326.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.763.543 -326.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.930 403.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.840.473 76.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.840.473 76.930
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 695.911 128.252
Takas Alacakları
5 933.133
Finansal Varlıklar
8 16.252.512 12.732.785
TOPLAM VARLIKLAR
19.722.029 12.937.967
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
7 1.335.742 18.972
Diğer Borçlar
6 41.004 30.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.376.746 49.850
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.345.283 12.888.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 12.888.117 9.491.512
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.739.443 3.292.682
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.177.915 1.510.313
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.460.192 -1.406.390
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.345.283 12.888.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 71.965 49.396
Temettü Gelirleri
12 184.369 361.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.239.121 464.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 601.805 2.682.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1 710
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.097.261 3.558.480
Yönetim Ücretleri
9 -265.876 -218.554
MKK Ücretleri
9 -15.795 -13.550
Denetim Ücretleri
9 -4.657 -4.077
Kurul Ücretleri
9 -2.849 -2.247
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -51.480 -10.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -17.161 -17.176
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.818 -265.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.739.443 3.292.682
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.739.443 3.292.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.739.443 3.292.682



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927478


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Gümüş Gr. 6,64 6,64 0,14  
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