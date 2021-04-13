***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.766.275 -48.200.190Net Dönem Karı (Zararı)13.009.462 8.128.188NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.736.909 -8.507.729Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.261.353 -8.113.071Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.397.082 -393.756Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-78.474 -902İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER34.153.895 -55.934.622Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.624 -37.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.138.271 -55.897.261FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR33.426.448 -56.314.163Alınan Faiz11.261.353 8.113.071Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)78.474 902FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.472.465 49.224.601Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit473.047.239 97.342.827Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-514.519.704 -48.118.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.293.810 1.024.411NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.293.810 1.024.411DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.554.178 529.767DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.847.988 1.554.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.847.988 1.554.178Finansal Varlıklar6 51.357.305 83.098.494TOPLAM VARLIKLAR56.205.293 84.652.672YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 92.465 76.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)92.465 76.841TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.112.828 84.575.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)84.575.831 27.223.042Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.009.462 8.128.188Katılma Payı İhraç Tutarı (+)473.047.239 97.342.827Katılma Payı İade Tutarı (-)-514.519.704 -48.118.226TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.112.828 84.575.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 11.261.353 8.113.071Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.152.094 394.590Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 1.045.148 122.144ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.458.595 8.629.805Yönetim Ücretleri7 -1.153.688 -393.806Saklama Ücretleri7 -139.473 -48.545Denetim Ücretleri7 -4.658 -4.080Kurul Ücretleri7 -21.693 -9.859Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -87.379 -21.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -42.242 -24.295ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.449.133 -501.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.009.462 8.128.187NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.009.462 8.128.187DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.009.462 8.128.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927480BIST