***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
13.04.2021 16:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.766.275 -48.200.190
Net Dönem Karı (Zararı)
13.009.462 8.128.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.736.909 -8.507.729
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.261.353 -8.113.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.397.082 -393.756
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.474 -902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
34.153.895 -55.934.622
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.624 -37.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.138.271 -55.897.261
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.426.448 -56.314.163
Alınan Faiz
11.261.353 8.113.071
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
78.474 902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.472.465 49.224.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
473.047.239 97.342.827
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-514.519.704 -48.118.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.293.810 1.024.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.293.810 1.024.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.554.178 529.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.847.988 1.554.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.847.988 1.554.178
Finansal Varlıklar
6 51.357.305 83.098.494
TOPLAM VARLIKLAR
56.205.293 84.652.672
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 92.465 76.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
92.465 76.841
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.112.828 84.575.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
84.575.831 27.223.042
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.009.462 8.128.188
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
473.047.239 97.342.827
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-514.519.704 -48.118.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.112.828 84.575.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 11.261.353 8.113.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.152.094 394.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.045.148 122.144
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.458.595 8.629.805
Yönetim Ücretleri
7 -1.153.688 -393.806
Saklama Ücretleri
7 -139.473 -48.545
Denetim Ücretleri
7 -4.658 -4.080
Kurul Ücretleri
7 -21.693 -9.859
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -87.379 -21.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -42.242 -24.295
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.449.133 -501.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.009.462 8.128.187
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.009.462 8.128.187
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.009.462 8.128.187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927480
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