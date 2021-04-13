***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
13.04.2021 16:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.070.774 11.782.927
Net Dönem Karı (Zararı)
10.166.589 10.220.415
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.925.526 -11.505.662
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-6.668.632 -6.659.903
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.500.353 -2.533.010
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.906.195 -1.603.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-662.736 -709.639
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-670.642 10.535.164
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.760.162 -823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.430.804 10.535.987
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.570.421 9.249.917
Alınan Faiz
2.500.353 2.533.010
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.287.563 -9.102.463
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.472.320 25.020.953
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.759.883 -34.123.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-216.789 2.680.464
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.906.195 1.603.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.689.406 4.283.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.592.405 1.308.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.281.811 5.592.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.281.811 5.592.405
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.045 121.457
Finansal Varlıklar
6 32.987.311 30.011.118
TOPLAM VARLIKLAR
42.364.167 35.724.980
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.834.518 74.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.834.518 74.355
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.529.649 35.650.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.650.623 34.532.675
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 10.166.589 10.220.415
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.472.320 25.020.953
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-17.759.883 -34.123.418
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 39.529.649 35.650.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.500.353 2.533.010
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -662.736 709.639
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 6.668.632 6.659.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,11 4.215.406 919.101
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.721.655 10.821.654
Yönetim Ücretleri
7 -587.208 -515.415
Saklama Ücretleri
7 -80.309 -51.613
Denetim Ücretleri
7 -4.657 -4.077
Danışmanlık Ücretleri
7 -4.239 -3.960
Kurul Ücretleri
7 -7.837 -6.801
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-935 -4.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -1.869.881 -14.631
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.555.066 -601.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.166.589 10.220.415
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.166.589 10.220.415
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.166.589 10.220.415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927481
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