***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.070.774 11.782.927Net Dönem Karı (Zararı)10.166.589 10.220.415NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.925.526 -11.505.662Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-6.668.632 -6.659.903Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.500.353 -2.533.010Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.906.195 -1.603.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-662.736 -709.639İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-670.642 10.535.164Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.760.162 -823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.430.804 10.535.987FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.570.421 9.249.917Alınan Faiz2.500.353 2.533.010FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.287.563 -9.102.463Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.472.320 25.020.953Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-17.759.883 -34.123.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-216.789 2.680.464Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.906.195 1.603.109NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.689.406 4.283.573DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.592.405 1.308.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.281.811 5.592.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.281.811 5.592.405Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 95.045 121.457Finansal Varlıklar6 32.987.311 30.011.118TOPLAM VARLIKLAR42.364.167 35.724.980YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.834.518 74.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.834.518 74.355TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.529.649 35.650.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)35.650.623 34.532.675Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 10.166.589 10.220.415Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.472.320 25.020.953Katılma Payı İade Tutarı (-)-17.759.883 -34.123.418TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 39.529.649 35.650.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.500.353 2.533.010Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -662.736 709.639Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 6.668.632 6.659.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10,11 4.215.406 919.101ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.721.655 10.821.654Yönetim Ücretleri7 -587.208 -515.415Saklama Ücretleri7 -80.309 -51.613Denetim Ücretleri7 -4.657 -4.077Danışmanlık Ücretleri7 -4.239 -3.960Kurul Ücretleri7 -7.837 -6.801Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-935 -4.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.869.881 -14.631ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.555.066 -601.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.166.589 10.220.415NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.166.589 10.220.415DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.166.589 10.220.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927481BIST