***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.000Net Dönem Karı (Zararı)-762NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER761Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler761İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-999FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriTOPLAM VARLIKLARYÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar3 762TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)762TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)-762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.762Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)-762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIESAS FAALİYET GELİRLERİ0 0Denetim Ücretleri-762ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-762 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-762 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)BIST