***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-148.380Net Dönem Karı (Zararı)-93.573NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER88.973Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.600Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler93.573İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-139.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-139.180FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-143.780Alınan Faiz-4.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.620NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.620DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.620Diğer Alacaklar5 921Finansal Varlıklar4 85.045TOPLAM VARLIKLAR87.586YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 29.271TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.271TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-91.685Katılma Payı İhraç Tutarı (+)150.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.600ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.600 0Yönetim Ücretleri7,11 -90.046Saklama Ücretleri7 -15MKK Ücretleri7 -3Denetim Ücretleri7 -4.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -3.167ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-98.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-93.573 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-93.573 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-93.573 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953131BIST