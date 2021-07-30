***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 14:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.380
Net Dönem Karı (Zararı)
-93.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
88.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.600
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
93.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.180
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-143.780
Alınan Faiz
-4.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.620
Diğer Alacaklar
5 921
Finansal Varlıklar
4 85.045
TOPLAM VARLIKLAR
87.586
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 29.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.271
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-91.685
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
150.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.600
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.600 0
Yönetim Ücretleri
7,11 -90.046
Saklama Ücretleri
7 -15
MKK Ücretleri
7 -3
Denetim Ücretleri
7 -4.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -3.167
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.573 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.573 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.573 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953131
BIST