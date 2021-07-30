***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.905.443Net Dönem Karı (Zararı)-250.254NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER244.632Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.622Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler250.254İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-83.894.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-83.894.199FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-83.899.821Alınan Faiz-5.622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.907.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit83.907.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.557Diğer Alacaklar5 921Finansal Varlıklar4 105.055Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 83.582.960TOPLAM VARLIKLAR83.690.493YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.137TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)83.658.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-248.644Katılma Payı İhraç Tutarı (+)83.907.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)83.658.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.622ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.622Yönetim Ücretleri7,11 -77.810Saklama Ücretleri7 -12.529MKK Ücretleri7 -4.509Denetim Ücretleri7 -4.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -156.086ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-255.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-250.254NET DÖNEM KARI (ZARARI)-250.254DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-250.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953133BIST