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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 14:59



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.905.443
Net Dönem Karı (Zararı)
-250.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
244.632
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.622
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
250.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.894.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-83.894.199
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-83.899.821
Alınan Faiz
-5.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.907.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
83.907.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.557
Diğer Alacaklar
5 921
Finansal Varlıklar
4 105.055
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 83.582.960
TOPLAM VARLIKLAR
83.690.493
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 32.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.137
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.658.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-248.644
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
83.907.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.658.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.622
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.622
Yönetim Ücretleri
7,11 -77.810
Saklama Ücretleri
7 -12.529
MKK Ücretleri
7 -4.509
Denetim Ücretleri
7 -4.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -156.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-255.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-250.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-250.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.254



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953133


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Altın Gr. 495 495 -2,50  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,00  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,03  
B. Petrol 75,05 75,05 -0,05  
Seans Raporu 17:42
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