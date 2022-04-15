***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.04.2022 16:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.237.244
Net Dönem Karı (Zararı)
43.023.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.370
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.251.863
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.259
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.305.599
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.232.874
Alınan Faiz
-4.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.237.719
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
54.237.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 475
Diğer Alacaklar
2.259
Finansal Varlıklar
4 8.010
Diğer Varlıklar
5 97.306.329
TOPLAM VARLIKLAR
97.317.073 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
55.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.995 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.261.078 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.023.359
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
54.237.719
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
97.261.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
4.370
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
43.306.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.580
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.315.289 0
Yönetim Ücretleri
-245.786
Saklama Ücretleri
-15.406
MKK Ücretleri
-7.757
Denetim Ücretleri
-14.769
Danışmanlık Ücretleri
-4.428
Kurul Ücretleri
-1.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.421
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-291.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.023.359 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.023.359 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.023.359 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021135
BIST