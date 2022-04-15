***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.237.244Net Dönem Karı (Zararı)43.023.359NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.370Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.370İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-97.251.863Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.259Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler55.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-97.305.599FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-54.232.874Alınan Faiz-4.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.237.719Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit54.237.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)475DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 475Diğer Alacaklar2.259Finansal Varlıklar4 8.010Diğer Varlıklar5 97.306.329TOPLAM VARLIKLAR97.317.073 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar55.995TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)55.995 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)97.261.078 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.023.359Katılma Payı İhraç Tutarı (+)54.237.719TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)97.261.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri4.370Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar43.306.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.580ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.315.289 0Yönetim Ücretleri-245.786Saklama Ücretleri-15.406MKK Ücretleri-7.757Denetim Ücretleri-14.769Danışmanlık Ücretleri-4.428Kurul Ücretleri-1.363Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.421ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-291.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.023.359 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.023.359 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.023.359 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021135BIST