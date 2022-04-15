***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.435.805 2.045.819Net Dönem Karı (Zararı)10.500.501 5.739.443NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.813.047 -673.770Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 -607.876 -71.965Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -2.205.171 -601.805İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.731.135 -3.091.819Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler933.133 -933.133Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.184.412 1.326.895İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.479.856 -3.485.581FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.043.681 1.973.854Alınan Faiz9 607.876 71.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.539.233 -282.276Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7 45.425.130 9.177.916Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit7 -39.885.897 -9.460.192YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-896.572 1.763.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-896.572 1.763.543DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.840.473 76.930DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ943.901 1.840.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 943.901 1.840.473Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri3 0 695.911Diğer Alacaklar0 933.133Finansal Varlıklar4 33.633.450 16.252.512TOPLAM VARLIKLAR34.577.351 19.722.029YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 192.334 1.376.746TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)192.334 1.376.746TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)34.385.017 18.345.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.345.283 12.888.117Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.500.501 5.739.443Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7 45.425.130 9.177.915Katılma Payı İade Tutarı (-)7 -39.885.897 -9.460.192TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)34.385.017 18.345.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri9 123.388 71.965Temettü Gelirleri9 484.488 184.369Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar9 8.377.334 5.239.121Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9 2.205.171 601.805Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 1 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.190.382 6.097.261Yönetim Ücretleri6 -540.788 -265.876Saklama Ücretleri6 -30.372 -15.795Denetim Ücretleri6 -5.133 -4.657Kurul Ücretleri6 -2.849Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri6 -104.545 -51.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler6 -9.043 -17.161ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-689.881 -357.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.500.501 5.739.443NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.500.501 5.739.443DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.500.501 5.739.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021137BIST