***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.04.2022 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.435.805 2.045.819
Net Dönem Karı (Zararı)
10.500.501 5.739.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.813.047 -673.770
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -607.876 -71.965
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.205.171 -601.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.731.135 -3.091.819
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
933.133 -933.133
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.184.412 1.326.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.479.856 -3.485.581
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.043.681 1.973.854
Alınan Faiz
9 607.876 71.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.539.233 -282.276
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7 45.425.130 9.177.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
7 -39.885.897 -9.460.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-896.572 1.763.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-896.572 1.763.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.840.473 76.930
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
943.901 1.840.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 943.901 1.840.473
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
3 0 695.911
Diğer Alacaklar
0 933.133
Finansal Varlıklar
4 33.633.450 16.252.512
TOPLAM VARLIKLAR
34.577.351 19.722.029
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 192.334 1.376.746
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.334 1.376.746
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.385.017 18.345.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.345.283 12.888.117
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.500.501 5.739.443
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 45.425.130 9.177.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
7 -39.885.897 -9.460.192
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.385.017 18.345.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
9 123.388 71.965
Temettü Gelirleri
9 484.488 184.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 8.377.334 5.239.121
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 2.205.171 601.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 1 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.190.382 6.097.261
Yönetim Ücretleri
6 -540.788 -265.876
Saklama Ücretleri
6 -30.372 -15.795
Denetim Ücretleri
6 -5.133 -4.657
Kurul Ücretleri
6 -2.849
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
6 -104.545 -51.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -9.043 -17.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-689.881 -357.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.500.501 5.739.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.500.501 5.739.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.500.501 5.739.443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021137
BIST