***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.504.444 44.766.275Net Dönem Karı (Zararı)16.813.731 13.009.462NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.062.748 -13.736.909Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 -13.331.084 -11.261.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -731.664 -2.397.082Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -78.474İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.586.511 34.153.895Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler61.936 15.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.648.447 34.138.271FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.835.528 33.426.448Alınan Faiz9 13.331.084 11.261.353Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)78.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.222.102 -41.472.465Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7 267.890.112 473.047.239Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit7 -250.668.010 -514.519.704YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.717.658 3.293.810NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.717.658 3.293.810DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.847.988 1.554.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.565.646 4.847.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.565.646 4.847.988Finansal Varlıklar4 76.737.416 51.357.305TOPLAM VARLIKLAR90.303.062 56.205.293YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 154.401 92.465TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)154.401 92.465TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)90.148.661 56.112.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)56.112.828 84.575.831Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.813.731 13.009.462Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7 267.890.112 473.047.239Katılma Payı İade Tutarı (-)7 -250.668.010 -514.519.704TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)90.148.661 56.112.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri9 13.331.084 11.261.353Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar9 3.431.846 2.152.094Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9 1.160.471 1.045.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 428.807 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.352.208 14.458.596Yönetim Ücretleri6 -1.293.631 -1.153.688Saklama Ücretleri6 -111.201 -139.473Denetim Ücretleri6 -5.133 -4.658Kurul Ücretleri6 0 -21.693Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri6 -126.711 -87.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler6 -1.801 -42.243ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.538.477 -1.449.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.813.731 13.009.462NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.813.731 13.009.462DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.813.731 13.009.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021140BIST