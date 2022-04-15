***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.04.2022 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.504.444 44.766.275
Net Dönem Karı (Zararı)
16.813.731 13.009.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.062.748 -13.736.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -13.331.084 -11.261.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -731.664 -2.397.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -78.474
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.586.511 34.153.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.936 15.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.648.447 34.138.271
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.835.528 33.426.448
Alınan Faiz
9 13.331.084 11.261.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
78.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.222.102 -41.472.465
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7 267.890.112 473.047.239
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
7 -250.668.010 -514.519.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.717.658 3.293.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.717.658 3.293.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.847.988 1.554.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.565.646 4.847.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.565.646 4.847.988
Finansal Varlıklar
4 76.737.416 51.357.305
TOPLAM VARLIKLAR
90.303.062 56.205.293
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 154.401 92.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
154.401 92.465
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.148.661 56.112.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.112.828 84.575.831
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.813.731 13.009.462
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 267.890.112 473.047.239
Katılma Payı İade Tutarı (-)
7 -250.668.010 -514.519.704
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
90.148.661 56.112.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
9 13.331.084 11.261.353
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 3.431.846 2.152.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 1.160.471 1.045.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 428.807 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.352.208 14.458.596
Yönetim Ücretleri
6 -1.293.631 -1.153.688
Saklama Ücretleri
6 -111.201 -139.473
Denetim Ücretleri
6 -5.133 -4.658
Kurul Ücretleri
6 0 -21.693
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
6 -126.711 -87.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -1.801 -42.243
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.538.477 -1.449.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.813.731 13.009.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.813.731 13.009.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.813.731 13.009.462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021140
BIST