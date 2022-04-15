Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.04.2022 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.504.444 44.766.275
Net Dönem Karı (Zararı)
16.813.731 13.009.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.062.748 -13.736.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -13.331.084 -11.261.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -731.664 -2.397.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -78.474
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.586.511 34.153.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.936 15.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.648.447 34.138.271
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.835.528 33.426.448
Alınan Faiz
9 13.331.084 11.261.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
78.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.222.102 -41.472.465
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7 267.890.112 473.047.239
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
7 -250.668.010 -514.519.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.717.658 3.293.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.717.658 3.293.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.847.988 1.554.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.565.646 4.847.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.565.646 4.847.988
Finansal Varlıklar
4 76.737.416 51.357.305
TOPLAM VARLIKLAR
90.303.062 56.205.293
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 154.401 92.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
154.401 92.465
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.148.661 56.112.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.112.828 84.575.831
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.813.731 13.009.462
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 267.890.112 473.047.239
Katılma Payı İade Tutarı (-)
7 -250.668.010 -514.519.704
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
90.148.661 56.112.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
9 13.331.084 11.261.353
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 3.431.846 2.152.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 1.160.471 1.045.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 428.807 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.352.208 14.458.596
Yönetim Ücretleri
6 -1.293.631 -1.153.688
Saklama Ücretleri
6 -111.201 -139.473
Denetim Ücretleri
6 -5.133 -4.658
Kurul Ücretleri
6 0 -21.693
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
6 -126.711 -87.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -1.801 -42.243
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.538.477 -1.449.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.813.731 13.009.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.813.731 13.009.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.813.731 13.009.462



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021140


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.494
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.494  
En Yüksek
2.497 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 214,50 2.368.313 % 10,00  
IHAAS 16,94 18.426.693 % 10,00  
MZHLD 40,14 23.127.870 % 9,97  
OYYAT 54,10 169.353.802 % 9,96  
SUMAS 87,25 1.167.248 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6202 14,6328 % 0,00  
Euro 15,7846 15,8136 % -0,08  
Sterlin 18,9817 19,0769 % -0,39  
Frank 15,4205 15,5134 % -0,20  
Riyal 3,8872 3,9067 % -0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.985 1.985 10,24  
Altın Gr. 933 934 4,43  
Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.119 6.272 11,83  
Yarım 2.958 3.034 5,72  
Çeyrek 1.483 1.517 2,86  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 0,15  
Gümüş Gr. 12,13 12,15 0,06  
B. Petrol 113 113 1,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru