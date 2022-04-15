***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.006.722 6.070.774Net Dönem Karı (Zararı)23.320.506 10.166.589NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.606.802 -5.925.526Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.236.318 -2.500.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.898.195 -662.736Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.472.289 -2.762.437İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.956.744 -670.642Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.734.292 2.760.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.222.452 -3.430.804FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.243.040 3.570.421Alınan Faiz12 2.236.318 2.500.353FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.020.648 -6.287.560Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 22.760.798 11.472.323Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -29.781.446 -17.759.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.027.370 -216.786Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.472.292 3.906.192NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.555.078 3.689.406DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.281.811 5.592.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.726.733 9.281.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.726.733 9.281.811Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri3.264 95.045Finansal Varlıklar4 52.199.736 32.987.311TOPLAM VARLIKLAR55.929.733 42.364.167YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 100.226 2.834.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)100.226 2.834.518TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.829.507 39.529.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)39.529.649 35.650.623Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.320.506 10.166.589Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7 22.760.798 11.472.320Katılma Payı İade Tutarı (-)7 -29.781.446 -17.759.883TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.829.507 39.529.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri9 2.236.318 2.500.353Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar9 2.832.943 -662.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9 7.898.196 6.668.632Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri9 11.016.658 3.309.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 1 905.724ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.984.116 12.721.652Yönetim Ücretleri6 -518.509 -587.208Saklama Ücretleri6 -93.851 -80.309Denetim Ücretleri6 -5.133 -4.657Danışmanlık Ücretleri-4.239Kurul Ücretleri-7.837Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri6 -44.240 -935Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler6 -1.877 -1.869.881ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-663.610 -2.555.066ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.320.506 10.166.586NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.320.506 10.166.586DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.320.506 10.166.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021144BIST