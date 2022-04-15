***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.04.2022 16:33
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.006.722 6.070.774
Net Dönem Karı (Zararı)
23.320.506 10.166.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.606.802 -5.925.526
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.236.318 -2.500.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.898.195 -662.736
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.472.289 -2.762.437
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.956.744 -670.642
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.734.292 2.760.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.222.452 -3.430.804
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.243.040 3.570.421
Alınan Faiz
12 2.236.318 2.500.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.020.648 -6.287.560
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 22.760.798 11.472.323
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -29.781.446 -17.759.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.027.370 -216.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.472.292 3.906.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.555.078 3.689.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.281.811 5.592.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.726.733 9.281.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.726.733 9.281.811
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
3.264 95.045
Finansal Varlıklar
4 52.199.736 32.987.311
TOPLAM VARLIKLAR
55.929.733 42.364.167
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 100.226 2.834.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
100.226 2.834.518
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.829.507 39.529.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.529.649 35.650.623
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.320.506 10.166.589
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 22.760.798 11.472.320
Katılma Payı İade Tutarı (-)
7 -29.781.446 -17.759.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.829.507 39.529.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
9 2.236.318 2.500.353
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 2.832.943 -662.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 7.898.196 6.668.632
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
9 11.016.658 3.309.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 1 905.724
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.984.116 12.721.652
Yönetim Ücretleri
6 -518.509 -587.208
Saklama Ücretleri
6 -93.851 -80.309
Denetim Ücretleri
6 -5.133 -4.657
Danışmanlık Ücretleri
-4.239
Kurul Ücretleri
-7.837
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
6 -44.240 -935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -1.877 -1.869.881
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-663.610 -2.555.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.320.506 10.166.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.320.506 10.166.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.320.506 10.166.586
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021144
BIST