***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.04.2022 16:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.715.705
Net Dönem Karı (Zararı)
3.604.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.399.545
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.561.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.397.062
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.235.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.482.470
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-854
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.100.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-93.582.136
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.277.150
Alınan Faiz
1.561.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.791.068
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.793.312
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-77.002.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
75.363
Diğer Alacaklar
854
Finansal Varlıklar
1.151.432
Diğer Varlıklar
99.268.804
TOPLAM VARLIKLAR
100.496.453 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
50.100.520
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.100.520 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.395.933 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.604.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
123.793.312
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-77.002.244
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.395.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
1.561.445
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-33.717.637
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
25.989.444
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-570.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.593.493
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.856.403 0
Yönetim Ücretleri
-225.490
Saklama Ücretleri
-30.592
Denetim Ücretleri
-20.932
Kurul Ücretleri
-10.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-963.628
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.251.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.604.865 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.604.865 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.604.865 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021145
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