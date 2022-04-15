***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.715.705Net Dönem Karı (Zararı)3.604.865NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.399.545Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.561.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.397.062Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-38.235.162İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.482.470Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-854Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.100.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-93.582.136FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-48.277.150Alınan Faiz1.561.445FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.791.068Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit123.793.312Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-77.002.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri75.363Diğer Alacaklar854Finansal Varlıklar1.151.432Diğer Varlıklar99.268.804TOPLAM VARLIKLAR100.496.453 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar50.100.520TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.100.520 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)50.395.933 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.604.865Katılma Payı İhraç Tutarı (+)123.793.312Katılma Payı İade Tutarı (-)-77.002.244TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)50.395.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.561.445Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-33.717.637Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar25.989.444Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-570.342Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.593.493ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.856.403 0Yönetim Ücretleri-225.490Saklama Ücretleri-30.592Denetim Ücretleri-20.932Kurul Ücretleri-10.896Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-963.628ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.251.538ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.604.865 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.604.865 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.604.865 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021145BIST