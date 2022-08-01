***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.484 -1.000Net Dönem Karı (Zararı)196.214 -762NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 761İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-307.698 -999Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -4.418.712 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 4.111.013 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1 -999FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-111.484 -1.000Alınan Faiz12 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.312 1.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit145.312 1.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.828 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.828 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ475 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.303 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.302 475Diğer Alacaklar6 546.983 2.259Finansal Varlıklar5 3.881.998 8.010Diğer Varlıklar7 97.306.329 97.306.329TOPLAM VARLIKLAR101.769.612 97.317.073YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 4.167.008 55.995TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.167.008 55.995TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)97.602.604 97.261.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)97.261.078 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)196.214 -1.762Katılma Payı İhraç Tutarı (+)145.312 1.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)97.602.604 -762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 564.270 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.989ESAS FAALİYET GELİRLERİ566.259 0Yönetim Ücretleri9 -247.167 0Saklama Ücretleri9 -22.070Denetim Ücretleri9 -10.256 -762Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -17.840Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -72.712ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-370.045 -762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)196.214 -762NET DÖNEM KARI (ZARARI)196.214 -762DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar15 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)196.214 -762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050278BIST