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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.08.2022 15:03
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.484 -1.000
Net Dönem Karı (Zararı)
196.214 -762
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 761
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-307.698 -999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -4.418.712 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 4.111.013 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1 -999
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-111.484 -1.000
Alınan Faiz
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.312 1.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
145.312 1.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.828 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.828 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
475 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.303 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.302 475
Diğer Alacaklar
6 546.983 2.259
Finansal Varlıklar
5 3.881.998 8.010
Diğer Varlıklar
7 97.306.329 97.306.329
TOPLAM VARLIKLAR
101.769.612 97.317.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 4.167.008 55.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.167.008 55.995
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.602.604 97.261.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
97.261.078 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
196.214 -1.762
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
145.312 1.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
97.602.604 -762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 564.270 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.989
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
566.259 0
Yönetim Ücretleri
9 -247.167 0
Saklama Ücretleri
9 -22.070
Denetim Ücretleri
9 -10.256 -762
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -17.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -72.712
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-370.045 -762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.214 -762
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
196.214 -762
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
196.214 -762



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050278


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Altın Gr. 1.027 1.027 7,32  
Cumhuriyet 6.825 6.929 52,00  
Tam 6.862 6.911 28,00  
Yarım 3.343 3.379 14,00  
Çeyrek 1.677 1.689 7,00  
Gümüş.Ons 20,43 20,46 0,08  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,08  
B. Petrol 100 100 0,27  
Seans Raporu 15:09
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