***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 15:03
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.484 -1.000
Net Dönem Karı (Zararı)
196.214 -762
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 761
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-307.698 -999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -4.418.712 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 4.111.013 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1 -999
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-111.484 -1.000
Alınan Faiz
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.312 1.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
145.312 1.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.828 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.828 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
475 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.303 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.302 475
Diğer Alacaklar
6 546.983 2.259
Finansal Varlıklar
5 3.881.998 8.010
Diğer Varlıklar
7 97.306.329 97.306.329
TOPLAM VARLIKLAR
101.769.612 97.317.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.167.008 55.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.167.008 55.995
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.602.604 97.261.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
97.261.078 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
196.214 -1.762
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
145.312 1.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
97.602.604 -762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 564.270 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.989
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
566.259 0
Yönetim Ücretleri
9 -247.167 0
Saklama Ücretleri
9 -22.070
Denetim Ücretleri
9 -10.256 -762
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -17.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -72.712
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-370.045 -762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.214 -762
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
196.214 -762
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
196.214 -762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050278
BIST