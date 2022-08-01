***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 15:23
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.506.266 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-202.708 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.347.000 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-956.558 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.004.255 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 47.697 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.506.266 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.534.459 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.534.459 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.193 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.193 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.193 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.193 0
Diğer Alacaklar
6 964.234 0
Finansal Varlıklar
5 40.021 0
Diğer Varlıklar
7 5.347.000
TOPLAM VARLIKLAR
6.379.448 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 47.697 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.697 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.331.751 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-202.708 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.534.459 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.331.751 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.698 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.719 0
Yönetim Ücretleri
9 -197.284 0
Saklama Ücretleri
9 -533 0
Denetim Ücretleri
9 -9.794 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -547 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -3.269 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-211.427 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-202.708 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.708 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-202.708 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050282
BIST