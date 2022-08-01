***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.506.266 0Net Dönem Karı (Zararı)-202.708 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.347.000 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-956.558 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -1.004.255 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 47.697 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.506.266 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.534.459 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.534.459 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.193 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.193 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.193 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.193 0Diğer Alacaklar6 964.234 0Finansal Varlıklar5 40.021 0Diğer Varlıklar7 5.347.000TOPLAM VARLIKLAR6.379.448 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 47.697 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.697 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.331.751 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-202.708 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.534.459 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.331.751 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.698 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 21 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.719 0Yönetim Ücretleri9 -197.284 0Saklama Ücretleri9 -533 0Denetim Ücretleri9 -9.794 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -547 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -3.269 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-211.427 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-202.708 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-202.708 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar15 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-202.708 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050282BIST