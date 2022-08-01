***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 15:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.483.718 0
Net Dönem Karı (Zararı)
50.110 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.533.828 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -6.561.946 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 28.118 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.483.718 0
Alınan Faiz
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.500.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.282 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.282 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.282 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.282 0
Diğer Alacaklar
6 1.088 0
Finansal Varlıklar
5 6.560.858 0
TOPLAM VARLIKLAR
6.578.228 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 28.118 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.118 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.550.110 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
50.110 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.500.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.550.110 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.031 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 107.826 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
122.857 0
Yönetim Ücretleri
9 -63.000 0
Saklama Ücretleri
9 -676 0
Denetim Ücretleri
9 -7.351 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -16 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -1.704 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.747 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.110 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
50.110 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
50.110 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050286
BIST