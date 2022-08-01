***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.483.718 0Net Dönem Karı (Zararı)50.110 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.533.828 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -6.561.946 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 28.118 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.483.718 0Alınan Faiz12 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.500.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.282 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.282 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.282 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.282 0Diğer Alacaklar6 1.088 0Finansal Varlıklar5 6.560.858 0TOPLAM VARLIKLAR6.578.228 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 28.118 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.118 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.550.110 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)50.110 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.500.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.550.110 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 15.031 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 107.826 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ122.857 0Yönetim Ücretleri9 -63.000 0Saklama Ücretleri9 -676 0Denetim Ücretleri9 -7.351 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -16 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -1.704 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.747 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.110 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)50.110 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar15 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)50.110 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050286BIST