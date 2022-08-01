***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.014.959 -83.905.443Net Dönem Karı (Zararı)100.489.904 -250.254NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.879.247 244.632Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0 -5.622Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.879.247 250.254İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.354.192 -83.894.199Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 211.802Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -49.565.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler0 -83.894.199FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR58.014.959 -83.899.821Alınan Faiz12 0 -5.622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.198.653 83.907.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.198.653 83.907.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.213.612 1.557Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.213.612 1.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.363 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.288.975 1.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 62.288.975 75.363Diğer Alacaklar6 0 854Finansal Varlıklar5 940.484 1.151.432Diğer Varlıklar7 92.389.557 99.268.804TOPLAM VARLIKLAR155.619.016 100.496.453YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 534.526 50.100.520TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)534.526 50.100.520TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)155.084.490 50.395.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)50.395.933 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)100.489.904 -248.644Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.198.653 83.907.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)155.084.490 83.658.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 110.050.627 5.622Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -6.714.723ESAS FAALİYET GELİRLERİ103.335.904 5.622Yönetim Ücretleri9 -193.983 -77.810Saklama Ücretleri9 -21.347 -12.529Denetim Ücretleri9 -10.256 -4.942Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -21.091 -4.509Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -2.599.323 -156.086ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.846.000 -255.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.489.904 -250.254NET DÖNEM KARI (ZARARI)100.489.904 -250.254DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar15 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)100.489.904 -250.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050294BIST