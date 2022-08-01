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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.08.2022 15:43
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.014.959 -83.905.443
Net Dönem Karı (Zararı)
100.489.904 -250.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.879.247 244.632
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -5.622
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.879.247 250.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.354.192 -83.894.199
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 211.802
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -49.565.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 -83.894.199
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.014.959 -83.899.821
Alınan Faiz
12 0 -5.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.198.653 83.907.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.198.653 83.907.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.213.612 1.557
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.213.612 1.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.363 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.288.975 1.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.288.975 75.363
Diğer Alacaklar
6 0 854
Finansal Varlıklar
5 940.484 1.151.432
Diğer Varlıklar
7 92.389.557 99.268.804
TOPLAM VARLIKLAR
155.619.016 100.496.453
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 534.526 50.100.520
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
534.526 50.100.520
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
155.084.490 50.395.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.395.933 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.489.904 -248.644
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.198.653 83.907.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
155.084.490 83.658.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 110.050.627 5.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.714.723
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
103.335.904 5.622
Yönetim Ücretleri
9 -193.983 -77.810
Saklama Ücretleri
9 -21.347 -12.529
Denetim Ücretleri
9 -10.256 -4.942
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -21.091 -4.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -2.599.323 -156.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.846.000 -255.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.489.904 -250.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.489.904 -250.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.489.904 -250.254



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050294


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Tam 6.764 6.845 -11,00  
Yarım 3.296 3.346 -6,00  
Çeyrek 1.653 1.673 -2,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,96 -0,03  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,03  
B. Petrol 100 100 0,13  
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