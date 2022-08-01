***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-461.518 -148.380Net Dönem Karı (Zararı)-536.060 -93.573NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 88.973Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0 -4.600Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 93.573İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER74.542 -139.180Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 64.695 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 9.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-139.180FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-461.518 -143.780Alınan Faiz12 0 -4.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI489.885 150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit489.885 150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.367 1.620NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.367 1.620DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.135 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.502 1.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.502 6.135Diğer Alacaklar6 8.612 3.169Finansal Varlıklar5 70.036 140.174Diğer Varlıklar7 822.510.553 822.510.553TOPLAM VARLIKLAR822.623.703 822.660.031YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 112.603 102.756TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)112.603 102.756TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)822.511.100 822.557.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)822.557.275 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-536.060 -91.685Katılma Payı İhraç Tutarı (+)489.885 150.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)822.511.100 58.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.051 4.600Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -138 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.913 4.600Yönetim Ücretleri9 -234.046 -90.046Saklama Ücretleri9 -186.132 -15Denetim Ücretleri9 -10.256 -4.942Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -82.484 -3Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -35.055 -3.167ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-547.973 -98.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-536.060 -93.573NET DÖNEM KARI (ZARARI)-536.060 -93.573DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar15 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-536.060 -93.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050297BIST