***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 15:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-461.518 -148.380
Net Dönem Karı (Zararı)
-536.060 -93.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 88.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -4.600
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 93.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
74.542 -139.180
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 64.695 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 9.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.180
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-461.518 -143.780
Alınan Faiz
12 0 -4.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
489.885 150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
489.885 150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.367 1.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.367 1.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.135 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.502 1.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.502 6.135
Diğer Alacaklar
6 8.612 3.169
Finansal Varlıklar
5 70.036 140.174
Diğer Varlıklar
7 822.510.553 822.510.553
TOPLAM VARLIKLAR
822.623.703 822.660.031
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 112.603 102.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
112.603 102.756
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
822.511.100 822.557.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
822.557.275 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-536.060 -91.685
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
489.885 150.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
822.511.100 58.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.051 4.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -138 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.913 4.600
Yönetim Ücretleri
9 -234.046 -90.046
Saklama Ücretleri
9 -186.132 -15
Denetim Ücretleri
9 -10.256 -4.942
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -82.484 -3
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -35.055 -3.167
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-547.973 -98.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-536.060 -93.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-536.060 -93.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.060 -93.573
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050297
BIST