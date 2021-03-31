***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2021 13:13
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922103
BIST
14:561.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
14:568,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2777
14:569,7642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7338
14:56450,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 450,24
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ALCAR
|412,60
|30.365.222
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|31.481.521
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.146.403
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|11.867.296
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|158.763.861
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|KRTEK
|17,59
|43.781.761
|% -8,86
|
|GARAN
|6,72
|1.619.116.740
|% -0,88
|
|SASA
|48,22
|1.146.174.341
|% 8,46
|
|KOZAL
|116,60
|653.285.279
|% 1,22
|
|BJKAS
|8,07
|582.122.012
|% 6,46
|
|FROTO
|198,20
|554.158.852
|% 0,25
|
|GARAN
|6,72
|1.619.116.740
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,20
|164.818.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|153.821.210
|% -1,55
|
|BJKAS
|8,07
|582.122.012
|% 6,46
|
|PETKM
|5,77
|417.826.158
|% 0,17
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2845
|8,2884
|% -0,42
|
|Euro
|9,7380
|9,7642
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,3968
|11,4539
|% -0,15
|
|Frank
|8,7613
|8,8140
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2075
|2,2185
|% -0,33
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,34
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|9,00
|
|Tam
|2.965
|3.041
|0,27
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-0,01
|
Seans Raporu
14:56
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