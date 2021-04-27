***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 18:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.03.2021 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931384
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,53
|Açılış
|: 470,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|76,45
|53.252.935
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.907.952
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.888.604
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.742.056
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.043.944
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.478.005
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.532.954
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,56
|1.479.876.672
|% 4,97
|
|EREGL
|19,49
|1.362.503.327
|% 0,88
|
|THYAO
|11,94
|1.137.168.138
|% 1,79
|
|GARAN
|7,12
|896.222.700
|% -0,28
|
|GWIND
|5,26
|822.389.214
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|339.507.286
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|822.389.214
|% -6,41
|
|GARAN
|7,12
|896.222.700
|% -0,28
|
|TSKB
|1,21
|136.130.969
|% -0,82
|
|PETKM
|6,53
|659.827.296
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2237
|8,2302
|% -0,49
|
|Euro
|9,9372
|9,9452
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3908
|11,4480
|% -0,64
|
|Frank
|2,1828
|2,1937
|% -0,74
|
|Riyal
|470,1840
|470,2740
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,08
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,55
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Seans Raporu
18:05
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