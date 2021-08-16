***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.08.2021 15:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
30.06.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958274
BIST
15:381.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,56
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:388,4760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:3810,0099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:38484,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,71
|Açılış
|: 484,82
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:37
|IZFAS
|6,82
|4.503.252
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.858.411
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.359.003
|% -9,88
|
|KGYO
|6,99
|31.103.646
|% -9,81
|
|MARKA
|4,95
|3.821.199
|% -4,81
|
|SELGD
|5,88
|6.398.078
|% -4,08
|
|PRZMA
|4,74
|3.585.330
|% -4,05
|
|GARAN
|9,45
|1.233.198.064
|% 1,94
|
|THYAO
|12,58
|612.999.935
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,66
|595.423.477
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,54
|514.939.451
|% 2,01
|
|GENIL
|15,65
|412.573.232
|% 6,25
|
|YKBNK
|2,54
|514.939.451
|% 2,01
|
|GARAN
|9,45
|1.233.198.064
|% 1,94
|
|ODAS
|1,38
|152.803.260
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,66
|595.423.477
|% 3,28
|
|ISCTR
|5,55
|386.621.091
|% 2,59
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4725
|8,4760
|% -0,48
|
|Euro
|9,9590
|10,0099
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7147
|11,7735
|% -0,51
|
|Frank
|9,2387
|9,2944
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% -0,51
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-0,27
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.257
|-28,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-21,10
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-10,20
|
|Çeyrek
|776
|793
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-1,98
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52BUCIM
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 651, 563 adet işlem
-
15:51KZBGY
Yüzde 7.79 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 460, 490 adet işlem
-
15:50BMSCH
Yüzde 5.58 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 368, 038 adet işlem
-
15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, HALKB, KOZAA
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 5 artarak (% 0.59 ) 1, 289