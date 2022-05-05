***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 15:03
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.03.2022 tarihli Faaliyet Raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026605
BIST
15:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 54,06
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
15:0514,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1359
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:0515,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0854
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:05908,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 17,46
|Açılış
|: 908,06
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IMASM
|18,15
|6.159.783
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.998.885
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.312.579
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,54
|28.765.964
|% -7,53
|
|TSPOR
|5,23
|125.630.617
|% -7,43
|
|AKGRT
|3,18
|51.333.186
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.841.472.478
|% 3,01
|
|SISE
|18,51
|1.473.170.006
|% 2,15
|
|EREGL
|34,00
|935.241.755
|% 1,31
|
|TUPRS
|248,50
|926.695.248
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,72
|867.848.157
|% 3,69
|
|ODAS
|2,65
|749.774.593
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,76
|387.951.906
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|680.698.915
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,56
|332.872.293
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,01
|768.818.128
|% 1,01
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8614
|14,8653
|% 0,90
|
|Euro
|15,7255
|15,7321
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,3682
|18,4603
|% -0,97
|
|Frank
|15,0869
|15,1778
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9509
|3,9708
|% 0,96
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|18,15
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,65
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-10,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|-11,52
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|-5,57
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,76
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 95 artarak (% 2.29 ) 2, 766
-
15:17GSDDE
Yüzde 6.86 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 138, 665 adet işlem
-
15:16FRIGO
Yüzde 5.66 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 642 adet işlem
-
15:15MERCN
Yüzde 7.32 oranında artışla 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 914, 748 adet işlem
-
15:13SILVR
Yüzde 5.47 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 577, 670 adet işlem