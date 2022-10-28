***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 11:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
30.09.2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074972
BIST
11:323.909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -25,73
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:3218,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:3218,5414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:32987,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,27
|Açılış
|: 987,88
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,82
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ADEL
|55,55
|44.364.446
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|34.517.337
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.678.487
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|34.570.604
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.052.946
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,40
|87.519.577
|% -7,40
|
|ICBCT
|8,03
|44.082.585
|% -7,17
|
|EUREN
|53,30
|69.745.387
|% -7,14
|
|CRFSA
|59,30
|52.260.110
|% -6,47
|
|THYAO
|98,25
|1.001.174.242
|% -1,16
|
|SASA
|108,60
|981.731.996
|% 4,52
|
|TUPRS
|365,10
|905.478.354
|% -2,07
|
|AKBNK
|15,08
|830.990.468
|% -0,98
|
|YKBNK
|9,12
|650.343.853
|% -1,62
|
|EKGYO
|4,43
|432.738.746
|% -1,99
|
|YKBNK
|9,12
|650.343.853
|% -1,62
|
|ISCTR
|9,15
|558.836.255
|% -2,45
|
|AKBNK
|15,08
|830.990.468
|% -0,98
|
|SKBNK
|2,08
|113.517.673
|% -1,42
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6201
|% 0,11
|
|Euro
|18,5121
|18,5246
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,3758
|21,4830
|% -0,25
|
|Frank
|18,6312
|18,7434
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,10
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-11,54
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.624
|6.687
|-49,00
|
|Yarım
|3.228
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-0,18
|
Seans Raporu
11:30
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