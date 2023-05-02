***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 17:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.03.2023 tr. Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144794
BIST
17:544.519
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -99,14
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.507
17:5419,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5421,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0632
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:541.256,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 16,48
|Açılış
|: 1.256,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:54
|GRTRK
|25,74
|8.204.393
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|105.805.939
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.329.794
|% 9,98
|
|BRKVY
|18,73
|6.874.827
|% -10,30
|
|KOPOL
|45,00
|1.985.257.867
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.343.806
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|167.732.603
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|THYAO
|127,30
|3.896.248.761
|% -0,39
|
|EREGL
|32,40
|2.297.697.975
|% -2,23
|
|KOPOL
|45,00
|1.985.257.867
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.884.980.312
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.698.171.460
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,80
|946.800.500
|% -3,49
|
|YKBNK
|9,30
|1.095.370.892
|% -1,80
|
|ADESE
|1,26
|120.299.903
|% 0,00
|
|KOZAL
|18,00
|1.593.362.508
|% -4,66
|
|ISCTR
|10,70
|878.035.224
|% -1,20
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4610
|19,4653
|% 0,13
|
|Euro
|21,4136
|21,4313
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,2053
|24,3267
|% -0,11
|
|Frank
|21,6809
|21,8115
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1749
|5,2009
|% 0,07
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|25,48
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.257
|16,55
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.185
|9.479
|126,00
|
|Yarım
|4.456
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|0,12
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-2,98
|