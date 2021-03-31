***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320Transferler560.732 -560.732 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.032.071 1.032.071 1.032.071Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391Transferler1.032.071 -1.032.071 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.135 761.228 783.363 783.363Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.782 1.049.491Dönem Karı (Zararı)761.228 1.032.071Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)761.228 1.032.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.317 -890.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 - 12 11.708 19.669Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -719.846Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -719.846Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler80.288 -190.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 80.288 -15.196Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -175.481Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -65.679 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-681.173 759.018Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-815.046 719.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -52.440 -24.833İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -52.440 -24.833Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 13.215 -17.268Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -36.790 64.609İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -36.790 64.609Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 84.355 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 125.533 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 125.533 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 17.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 17.235Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.372 900.235Alınan Faiz0 91.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 57.434Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-16.590YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11 -5.165 -1.125.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.165 -12.771Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.165 -12.771Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-1.112.770FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.617 -76.050Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 6.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.617 -69.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.197 108.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ123.814 39.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 123.814 39.197Finansal Yatırımlar4 6.242.671 5.427.625Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6.242.671 5.427.625Diğer Alacaklar7 74.001 32.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.001 32.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 - 15 83.136 2.680Diğer Dönen Varlıklar227.921 175.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 227.921 175.481ARA TOPLAM6.751.543 5.677.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.751.543 5.677.714DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar46.075 52.441Mobilya ve Demirbaşlar11 46.075 52.441Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.341 3.518Bilgisayar Yazılımları3.341 3.518Peşin Ödenmiş Giderler10.159 23.375İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 10.159 23.375Ertelenmiş Vergi Varlığı15 15.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.580 79.334TOPLAM VARLIKLAR6.826.123 5.757.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 21.390 58.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21.390 58.180Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 84.355Diğer Borçlar228.452 61.650İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 228.452 61.650Kısa Vadeli Karşılıklar13 75.026 20.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar75.026 20.299ARA TOPLAM409.223 140.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER409.223 140.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 87.954 84.528Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 13.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.146 84.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER510.369 224.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.315.754 5.532.391Ödenmiş Sermaye14 7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.135Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.135Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.467.609 -2.499.680Net Dönem Karı veya Zararı761.228 1.032.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.315.754 5.532.391TOPLAM KAYNAKLAR6.826.123 5.757.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.267.291 4.449.361Satışların Maliyeti17 -2.687.037 -1.319.577TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.580.254 3.129.784BRÜT KAR (ZARAR)3.580.254 3.129.784Genel Yönetim Giderleri18 -2.758.912 -2.115.745Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 72.457 45.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -54.863 -26.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)838.936 1.032.792FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)838.936 1.032.792Finansman Giderleri21 -12.029 -721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)826.907 1.032.071Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-65.679Dönem Vergi (Gideri) Geliri-73.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 8.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)761.228 1.032.071DÖNEM KARI (ZARARI)761.228 1.032.071Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları761.228 1.032.071Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.534Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-5.534Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.135 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)783.363 1.032.071Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları783.363 1.032.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922102BIST