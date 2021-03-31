***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 13:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.032.071 1.032.071 1.032.071
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Transferler
1.032.071 -1.032.071 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.135 761.228 783.363 783.363
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.782 1.049.491
Dönem Karı (Zararı)
761.228 1.032.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
761.228 1.032.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.317 -890.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 11.708 19.669
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -719.846
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -719.846
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.288 -190.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 80.288 -15.196
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -175.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -65.679 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-681.173 759.018
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-815.046 719.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -52.440 -24.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -52.440 -24.833
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 13.215 -17.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -36.790 64.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -36.790 64.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 84.355 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 125.533 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 125.533 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 17.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.372 900.235
Alınan Faiz
0 91.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 57.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11 -5.165 -1.125.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.165 -12.771
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.165 -12.771
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.112.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.617 -76.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 6.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.617 -69.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.197 108.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.814 39.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 123.814 39.197
Finansal Yatırımlar
4 6.242.671 5.427.625
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6.242.671 5.427.625
Diğer Alacaklar
7 74.001 32.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.001 32.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 - 15 83.136 2.680
Diğer Dönen Varlıklar
227.921 175.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 227.921 175.481
ARA TOPLAM
6.751.543 5.677.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.751.543 5.677.714
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
46.075 52.441
Mobilya ve Demirbaşlar
11 46.075 52.441
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.341 3.518
Bilgisayar Yazılımları
3.341 3.518
Peşin Ödenmiş Giderler
10.159 23.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.159 23.375
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 15.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.580 79.334
TOPLAM VARLIKLAR
6.826.123 5.757.048
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 21.390 58.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.390 58.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 84.355
Diğer Borçlar
228.452 61.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 228.452 61.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 75.026 20.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
75.026 20.299
ARA TOPLAM
409.223 140.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.223 140.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 87.954 84.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.146 84.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
510.369 224.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.315.754 5.532.391
Ödenmiş Sermaye
14 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.135
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.467.609 -2.499.680
Net Dönem Karı veya Zararı
761.228 1.032.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.315.754 5.532.391
TOPLAM KAYNAKLAR
6.826.123 5.757.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 6.267.291 4.449.361
Satışların Maliyeti
17 -2.687.037 -1.319.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.580.254 3.129.784
BRÜT KAR (ZARAR)
3.580.254 3.129.784
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.758.912 -2.115.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 72.457 45.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -54.863 -26.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
838.936 1.032.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
838.936 1.032.792
Finansman Giderleri
21 -12.029 -721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
826.907 1.032.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-73.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
761.228 1.032.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
761.228 1.032.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
761.228 1.032.071
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.534
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-5.534
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.135 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
783.363 1.032.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
783.363 1.032.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922102
BIST