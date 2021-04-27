***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -2.499.680 1.032.072 5.532.392 0 5.532.392Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.032.072 -1.032.072 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)164.216 164.216 164.216Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -1.467.608 164.216 5.696.608 5.696.608Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754Diğer DüzeltmelerTransferler761.228 -761.228 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.856 70.040 62.184 62.184Dönem Karı (Zararı)70.040 70.040 70.040Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.856 -7.856 -7.856Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler7.000.000 14.279 -706.381 70.040 6.377.938 6.377.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI528.809 119.626Dönem Karı (Zararı)70.040 164.216Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)70.040 164.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-146.622 -254.658Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.733 5.145Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-102.902 -36.477Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-102.902 -36.477Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler110.689 -236.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler110.689 -236.363Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-207.145 13.037Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-207.145Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.037Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler604.428 208.070Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)516.335 -13.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.238 65.058İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.238 65.058Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-161.613Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.811 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.811 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-238.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler89.880 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)89.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler348.719 157.002Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)348.719 157.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları527.846 117.628Alınan Temettüler963 1.920Vergi İadeleri (Ödemeleri)78YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.586 -66.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.586 -3.649Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)483.223 52.784Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.156NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)483.223 54.940DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ123.814 39.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ607.037 94.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021