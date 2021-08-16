***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.000.000 480.487 6.777.016 6.777.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.245 63.155Dönem Karı (Zararı)480.487 333.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)480.487 333.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-139.159 25.111Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 - 12 14.537 10.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 136.420 14.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler136.420 14.820Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -428.965 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-428.965Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 138.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.235 -275.065Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -91.381 -143.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -337İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-337Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.178 -86.302İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.178 -86.302Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.777 -102.869Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 10.564 -43.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.564 -43.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -229.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 97.959 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)97.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 199.348 101.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)199.348 101.094Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları321.093 83.454Alınan Temettüler17 2.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -20.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11 - 12 -45.586 -3.649Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.586 -3.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)277.659 59.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)277.659 59.506DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 123.814 39.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 401.473 98.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 401.473 123.814Finansal Yatırımlar4 6.334.052 6.242.671Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.334.052 6.242.671Diğer Alacaklar7 78.179 74.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.179 74.001Peşin Ödenmiş Giderler8 159.124 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler159.124 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 83.136Diğer Dönen Varlıklar16 307.762 227.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar307.762 227.921ARA TOPLAM7.280.590 6.751.543TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.280.590 6.751.543DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 45.622 46.075Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 34.844 3.341Peşin Ödenmiş Giderler8 12.936 10.159İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.936 10.159Ertelenmiş Vergi Varlığı15 94.451 15.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR187.853 74.580TOPLAM VARLIKLAR7.468.443 6.826.123KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 31.954 21.390İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.954 21.390Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 55.836 285.606Diğer Borçlar7 125.160 27.201İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar125.160 27.201Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 137.207 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 198.339 75.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar198.339 75.026ARA TOPLAM548.496 409.223TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER548.496 409.223UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 126.695 87.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar126.695 87.954Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 16.236 13.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.931 101.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER691.427 510.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 6.777.016 6.315.754Ödenmiş Sermaye7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.910 22.135Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.910 22.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.910 22.135Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-706.381 -1.467.609Net Dönem Karı veya Zararı480.487 761.228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.777.016 6.315.754TOPLAM KAYNAKLAR7.468.443 6.826.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.365.071 1.534.072 1.299.520 784.100TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.365.071 1.534.072 1.299.520 784.100BRÜT KAR (ZARAR)2.365.071 1.534.072 1.299.520 784.100Genel Yönetim Giderleri18 -1.644.831 -1.204.972 -829.382 -628.227Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 25.602 18.606 12.465 9.190Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -127.169 -13.874 21.601 4.300ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)618.673 333.832 504.204 169.363FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)618.673 333.832 504.204 169.363Finansman Gelirleri21 4.876 0 1.368 0Finansman Giderleri21 -4.213 -424 -3.279 -171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)619.336 333.408 502.293 169.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-138.849 0 -91.846 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-208.842 0 -147.460 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 69.993 0 55.614 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)480.487 333.408 410.447 169.192DÖNEM KARI (ZARARI)480.487 333.408 410.447 169.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları480.487 333.408 410.447 169.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.225 0 -11.369 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.634 0 -15.562 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.409 4.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.409 4.193Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.225 0 -11.369 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)461.262 333.408 399.078 169.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları461.262 333.408 399.078 169.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958273BIST