***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler14 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14 1.032.071 -1.032.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)531.717 531.717 531.717Dönem Karı (Zararı)14 531.717 531.717 531.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14 761.228 -761.228 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.773 982.269Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.773 -24.773 -24.773Sermaye Arttırımı14 700.000 700.000 700.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 7.700.000 -2.638 -706.381 982.269 7.973.250 7.973.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.191 80.353Dönem Karı (Zararı)982.269 531.717Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)982.269 531.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-433.820 -13.919Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 23.794 15.435Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 131.099 9.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler131.099 9.340Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -666.403 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-666.403 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-285.368 -38.694Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-285.368 -38.694Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 363.058 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-441.466 -437.445Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -537.357 -340.652Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -28.856 -35.059İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.856 -35.059Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -28.865 -50.542Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 5.671 -36.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.671 -36.685Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -210.466 -286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 89.201 25.779İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)89.201 25.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 269.206 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)269.206Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.983 80.353Alınan Temettüler17 5.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11,12 -45.586 -3.649Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.586 -3.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI700.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri700.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)766.605 76.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)766.605 76.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 123.814 39.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 890.419 115.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 890.419 123.814Finansal Yatırımlar4 7.065.396 6.242.671Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.065.396 6.242.671Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 102.857 74.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar102.857 74.001Peşin Ödenmiş Giderler8 86.824 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler86.824 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 224.662 83.136Diğer Dönen Varlıklar16 371.151 227.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar371.151 227.921ARA TOPLAM8.741.309 6.751.543TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.741.309 6.751.543DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar11 48.989 46.075Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 42.628 3.341Peşin Ödenmiş Giderler8 39.024 10.159İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler39.024 10.159Ertelenmiş Vergi Varlığı15 90.906 15.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR221.547 74.580TOPLAM VARLIKLAR8.962.856 6.826.123KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 27.061 21.390İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.061 21.390Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar75.140 285.606Diğer Borçlar7 116.402 27.201İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar116.402 27.201Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 430.702 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 192.767 75.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar192.767 75.026Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM842.072 409.223TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER842.072 409.223UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 134.342 87.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar134.342 87.954Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 13.192 13.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.534 101.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER989.606 510.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 7.973.250 6.315.754Ödenmiş Sermaye7.700.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.638 22.135Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.638 22.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.638 22.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-706.381 -1.467.609Net Dönem Karı veya Zararı982.269 761.228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.973.250 6.315.754TOPLAM KAYNAKLAR8.962.856 6.826.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.121.059 2.373.345 1.755.988 839.273TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.121.059 2.373.345 1.755.988 839.273BRÜT KAR (ZARAR)4.121.059 2.373.345 1.755.988 839.273Genel Yönetim Giderleri18 -2.687.010 -1.849.999 -1.042.179 -645.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 38.634 45.812 13.032 27.206Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -128.245 -36.816 -1.076 -22.942ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.344.438 532.342 725.765 198.510FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.344.438 532.342 725.765 198.510Finansman Gelirleri21 6.177 0 1.301 0Finansman Giderleri21 -5.288 -625 -1.075 -201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.345.327 531.717 725.991 198.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-363.058 0 -224.209 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-430.702 0 -221.860 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 67.644 0 -2.349 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)982.269 531.717 501.782 198.309DÖNEM KARI (ZARARI)982.269 531.717 501.782 198.309Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-24.773 0 -5.548 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.030 0 -7.396 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.257 0 1.848 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.257 0 1.848 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.773 0 -5.548 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)957.496 531.717 496.234 198.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları957.496 531.717 496.234 198.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972773BIST