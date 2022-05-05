***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754Transferler761.228 -761.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.856 70.040 62.184 62.184Dönem Karı (Zararı)70.040Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.856Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 14.279 -706.381 70.040 6.377.938 6.377.938Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -38.171 -706.381 1.474.941 10.730.389 10.730.389Transferler1.474.941 -1.474.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.650 352.264 346.614 346.614Dönem Karı (Zararı)352.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.650Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -43.821 768.560 11.077.003 11.077.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.141.204 528.809Dönem Karı (Zararı)352.264 70.040Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler120.981 -146.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 - 20 16.773 5.733Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 - 25 143.112 110.689Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -38.903 47.003Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -1 -310.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.614.449 604.428Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -2.460.183 516.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 64.707 -1.238İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)64.707 -1.238Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -13.859 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -216.871 -161.613Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 52.142 50.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 10.973 -238.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 - 24 -3.101 89.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.257 348.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.141.204 527.846Alınan Temettüler0 963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI19 - 20 -14.880 -45.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.880 -45.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -14.880 -45.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.156.084 483.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.156.084 483.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.702.948 123.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 546.864 607.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 546.864 2.702.948Finansal Yatırımlar8 10.450.765 7.990.582Diğer Alacaklar6 - 12 23.209 87.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.209 87.916Türev Araçlar13 13.859 0Peşin Ödenmiş Giderler15 247.264 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler247.264 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 22.081 0Diğer Dönen Varlıklar16 479.577 559.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar479.577 559.166ARA TOPLAM11.783.619 11.340.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.783.619 11.340.612DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar19 103.898 99.685Mobilya ve Demirbaşlar96.634 86.895Özel Maliyetler7.264 12.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 42.537 48.642Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.537 48.642Peşin Ödenmiş Giderler15 16.305 46.698İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.305 46.698Ertelenmiş Vergi Varlığı24 122.269 94.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR285.009 289.895TOPLAM VARLIKLAR12.068.628 11.630.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 77.003 24.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 - 11 4.507 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 72.496 24.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 90.742 87.107Diğer Borçlar12 120.344 123.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar120.344 123.445Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 143.309 241.736Kısa Vadeli Karşılıklar21 - 25 293.366 207.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar293.366 207.710ARA TOPLAM724.764 684.859TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER724.764 684.859UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar21 266.861 202.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar266.861 202.067Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 13.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.861 215.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER991.625 900.118ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.077.003 10.730.389Ödenmiş Sermaye29 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -43.821 -38.171Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.821 -38.171Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.821 -38.171Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 768.560 -706.381Net Dönem Karı veya Zararı29 352.264 1.474.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.077.003 10.730.389TOPLAM KAYNAKLAR12.068.628 11.630.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 6.471.975 7.401.991Satışların Maliyeti30 -4.911.952 -6.387.894TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.560.023 1.014.097BRÜT KAR (ZARAR)1.560.023 1.014.097Genel Yönetim Giderleri31 -1.481.674 -815.449Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 0 13.137Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 0 -97.316ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.349 114.469FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.349 114.469Finansman Gelirleri34 429.844 3.508Finansman Giderleri34 -51.523 -934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)456.670 117.043Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -104.406 -47.003Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -143.309 -61.382Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 38.903 14.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)352.264 70.040DÖNEM KARI (ZARARI)352.264 70.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları352.264 70.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51.036 -7.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 - 29 -66.281 -10.072Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 - 23 15.245 2.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.245 2.216Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.036 -7.856TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)301.228 62.184Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları301.228 62.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026604BIST