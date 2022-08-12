***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 7.000.000 22.135 0 -1.467.609 761.228 6.315.754 0 6.315.754Transferler29 0 0 761.228 -761.228 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -19.225 0 480.487 461.262 0 461.262Dönem Sonu Bakiyeler29 7.000.000 2.910 0 -706.381 480.487 6.777.016 0 6.777.016Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 10.000.000 -38.171 0 -706.381 1.474.941 10.730.389 0 10.730.389Transferler29 113.811 1.361.130 -1.474.941 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -4.598 0 0 765.582 760.984 0 760.984Dönem Sonu Bakiyeler29 10.000.000 -42.769 113.811 654.749 765.582 11.491.373 0 11.491.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.583.302 323.245Dönem Karı (Zararı)765.582 480.487Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler162.656 -139.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 63.788 14.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21-25 143.777 136.420Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -428.965Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -48.354 138.849Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 3.445 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.511.540 -20.235Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -3.410.962 -91.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 58.813 -4.178Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -324 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -134.575 -2.777Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 115.684 10.564Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -81.135 -229.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12-24 270.252 97.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-329.293 199.348Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.583.302 321.093Alınan Temettüler0 2.152YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.628 -45.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19-20 -86.628 -45.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -14.880Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -71.748FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.669.930 277.659NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.669.930 277.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.702.948 123.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.018 401.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 33.018 2.702.948Finansal Yatırımlar8 11.401.544 7.990.582Diğer Alacaklar6-12 29.103 87.916Türev Araçlar13 324 0Peşin Ödenmiş Giderler15 164.205 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 318.114 0Diğer Dönen Varlıklar16 587.280 559.166ARA TOPLAM12.533.588 11.340.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.533.588 11.340.612DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar19 93.540 99.685Kullanım Hakkı Varlıkları10 133.276 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 107.137 48.642Peşin Ödenmiş Giderler15 17.068 46.698Ertelenmiş Vergi Varlığı24 131.406 94.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR482.427 289.895TOPLAM VARLIKLAR13.016.015 11.630.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.064 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.064 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 26.064 0Ticari Borçlar11 140.545 24.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-11 4.420 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 136.125 24.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 0 87.107Diğer Borçlar12 393.699 123.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 393.699 123.445Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 294.152 241.736Kısa Vadeli Karşılıklar21-25 217.375 207.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 217.375 207.710ARA TOPLAM1.071.835 684.859TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.071.835 684.859UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar110.656 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110.656 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 110.656 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 342.151 202.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 342.151 202.067Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 13.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.807 215.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.524.642 900.118ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.491.373 10.730.389Ödenmiş Sermaye29 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -42.769 -38.171Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.769 -38.171Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -42.769 -38.171Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 113.811 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 654.749 -706.381Net Dönem Karı veya Zararı29 765.582 1.474.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.491.373 10.730.389TOPLAM KAYNAKLAR13.016.015 11.630.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 15.161.145 2.365.071 8.689.170 1.299.520Satışların Maliyeti30 -11.739.426 0 -6.827.474 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.421.719 2.365.071 1.861.696 1.299.520BRÜT KAR (ZARAR)3.421.719 2.365.071 1.861.696 1.299.520Genel Yönetim Giderleri31 -3.335.747 -1.644.831 -1.854.073 -829.382Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 0 25.602 0 12.465Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 0 -127.169 0 21.601ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.972 618.673 7.623 504.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.972 618.673 7.623 504.204Finansman Gelirleri34 1.002.250 4.876 572.406 1.368Finansman Giderleri34 -76.842 -4.213 -25.319 -3.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.011.380 619.336 554.710 502.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -245.798 -138.849 -141.392 -91.846Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -294.152 -208.842 -150.843 -147.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 48.354 69.993 9.451 55.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)765.582 480.487 413.318 410.447DÖNEM KARI (ZARARI)765.582 480.487 413.318 410.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları765.582 480.487 413.318 410.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.598 -19.225 46.438 -11.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21-29 -5.972 -25.633 60.309 -15.562Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.374 6.408 -13.871 4.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21-23 1.374 6.408 -13.871 4.193Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.598 -19.225 46.438 -11.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)760.984 461.262 459.756 399.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları760.984 461.262 459.756 399.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055230BIST