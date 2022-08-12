***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:26
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 7.000.000 22.135 0 -1.467.609 761.228 6.315.754 0 6.315.754
Transferler
29 0 0 761.228 -761.228 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -19.225 0 480.487 461.262 0 461.262
Dönem Sonu Bakiyeler
29 7.000.000 2.910 0 -706.381 480.487 6.777.016 0 6.777.016
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 10.000.000 -38.171 0 -706.381 1.474.941 10.730.389 0 10.730.389
Transferler
29 113.811 1.361.130 -1.474.941 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -4.598 0 0 765.582 760.984 0 760.984
Dönem Sonu Bakiyeler
29 10.000.000 -42.769 113.811 654.749 765.582 11.491.373 0 11.491.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.583.302 323.245
Dönem Karı (Zararı)
765.582 480.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.656 -139.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 63.788 14.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21-25 143.777 136.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -428.965
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -48.354 138.849
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 3.445 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.511.540 -20.235
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -3.410.962 -91.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 58.813 -4.178
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -324 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -134.575 -2.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 115.684 10.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -81.135 -229.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12-24 270.252 97.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.293 199.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.583.302 321.093
Alınan Temettüler
0 2.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.628 -45.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19-20 -86.628 -45.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -14.880
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -71.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.669.930 277.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.669.930 277.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.702.948 123.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.018 401.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 33.018 2.702.948
Finansal Yatırımlar
8 11.401.544 7.990.582
Diğer Alacaklar
6-12 29.103 87.916
Türev Araçlar
13 324 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 164.205 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 318.114 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 587.280 559.166
ARA TOPLAM
12.533.588 11.340.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.533.588 11.340.612
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
19 93.540 99.685
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 133.276 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 107.137 48.642
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.068 46.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 131.406 94.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
482.427 289.895
TOPLAM VARLIKLAR
13.016.015 11.630.507
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.064 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.064 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 26.064 0
Ticari Borçlar
11 140.545 24.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-11 4.420 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 136.125 24.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 0 87.107
Diğer Borçlar
12 393.699 123.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 393.699 123.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 294.152 241.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
21-25 217.375 207.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 217.375 207.710
ARA TOPLAM
1.071.835 684.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.835 684.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.656 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.656 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 110.656 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 342.151 202.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 342.151 202.067
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.807 215.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.524.642 900.118
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.491.373 10.730.389
Ödenmiş Sermaye
29 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -42.769 -38.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.769 -38.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -42.769 -38.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 113.811 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 654.749 -706.381
Net Dönem Karı veya Zararı
29 765.582 1.474.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.491.373 10.730.389
TOPLAM KAYNAKLAR
13.016.015 11.630.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 15.161.145 2.365.071 8.689.170 1.299.520
Satışların Maliyeti
30 -11.739.426 0 -6.827.474 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.421.719 2.365.071 1.861.696 1.299.520
BRÜT KAR (ZARAR)
3.421.719 2.365.071 1.861.696 1.299.520
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.335.747 -1.644.831 -1.854.073 -829.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 0 25.602 0 12.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 0 -127.169 0 21.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.972 618.673 7.623 504.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.972 618.673 7.623 504.204
Finansman Gelirleri
34 1.002.250 4.876 572.406 1.368
Finansman Giderleri
34 -76.842 -4.213 -25.319 -3.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.011.380 619.336 554.710 502.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -245.798 -138.849 -141.392 -91.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -294.152 -208.842 -150.843 -147.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 48.354 69.993 9.451 55.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
765.582 480.487 413.318 410.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
765.582 480.487 413.318 410.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
765.582 480.487 413.318 410.447
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.598 -19.225 46.438 -11.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -5.972 -25.633 60.309 -15.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.374 6.408 -13.871 4.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 1.374 6.408 -13.871 4.193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.598 -19.225 46.438 -11.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
760.984 461.262 459.756 399.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
760.984 461.262 459.756 399.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055230
BIST