***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 11:44
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Transferler
29 761.228 -761.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -24.773 982.269 957.496 957.496
Sermaye Arttırımı
700.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.700.000 -2.638 -706.381 982.269 7.973.250 7.973.250
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 10.000.000 -38.171 -706.381 -1.474.941 10.730.389 10.730.389
Transferler
29 113.811 1.361.130 -1.474.941 -1.474.941 -1.474.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.596.697 1.725.701 1.725.701
Sermaye Arttırımı
800.000 800.000 800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 10.800.000 90.833 113.811 654.749 1.596.697 13.256.090 13.256.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-402.716 112.191
Dönem Karı (Zararı)
1.596.697 982.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
880.414 -433.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-19-20 100.034 23.794
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.764 131.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 171.764 131.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.943 -666.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 12.943 -666.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -285.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-285.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 595.673 363.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.354.419 -441.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.166.604 -537.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 58.576 -28.856
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -324 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -51.935 -28.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 45.455 5.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.791 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 41.664 5.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -2.600 -210.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 119.633 89.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -356.620 269.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.692 106.983
Alınan Temettüler
35 5.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -525.408 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.629 -45.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19-20 -86.629 -45.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -14.881 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -71.748 -45.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.962 700.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 800.000 700.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -52.038 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.617 766.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.617 766.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.702.948 123.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.961.565 890.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.961.565 2.702.948
Finansal Yatırımlar
8 10.157.186 7.990.582
Diğer Alacaklar
6-12 29.340 87.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 29.340 87.916
Türev Araçlar
13 324 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 81.565 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 28.054 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 915.786 559.166
ARA TOPLAM
14.173.820 11.340.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.173.820 11.340.612
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
19 83.182 99.685
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 118.521 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 96.003 48.642
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.068 46.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 126.449 94.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.223 289.895
TOPLAM VARLIKLAR
14.615.043 11.630.507
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.261 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.261 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 72.261 0
Ticari Borçlar
11 70.316 24.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-11 3.791 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 66.525 24.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 307 87.107
Diğer Borçlar
12 243.078 123.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 384.826 241.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
21-25 213.389 207.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 213.389 207.710
ARA TOPLAM
984.177 684.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
984.177 684.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.428 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.428 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 51.428 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 323.348 202.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 323.348 202.067
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.776 215.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.953 900.118
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.256.090 10.730.389
Ödenmiş Sermaye
29 10.000.000 10.000.000
Sermaye Avansı
29 800.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 90.833 -38.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 113.811 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 654.749 -706.381
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.596.697 1.474.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.256.090 10.730.389
TOPLAM KAYNAKLAR
14.615.043 11.630.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 18.910.611 4.115.851 3.749.466 1.752.932
Satışların Maliyeti
-13.208.590 0 -1.469.164 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.702.021 4.115.851 2.280.302 1.752.932
BRÜT KAR (ZARAR)
5.702.021 4.115.851 2.280.302 1.752.932
Genel Yönetim Giderleri
-5.506.959 -2.687.010 -2.171.212 -1.042.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 0 38.634 0 13.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 0 -128.245 0 -1.076
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
195.062 1.339.230 109.090 722.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.062 1.339.230 109.090 722.709
Finansman Gelirleri
34 2.053.500 11.385 1.051.250 4.357
Finansman Giderleri
34 -56.192 -5.288 20.650 -1.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.192.370 1.345.327 1.180.990 725.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-595.673 -363.058 -349.875 -224.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -678.978 -430.702 -384.826 -221.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 83.305 67.644 34.951 -2.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.596.697 982.269 831.115 501.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.596.697 982.269 831.115 501.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.596.697 982.269 831.115 501.782
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.004 -24.773 133.602 -5.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 167.538 -33.030 173.510 -7.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.534 8.257 -39.908 1.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 -38.534 8.257 -39.908 1.848
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.004 -24.773 133.602 -5.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.725.701 957.496 964.717 496.234
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.725.701 957.496 964.717 496.234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074970
BIST