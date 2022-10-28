***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754Transferler29 761.228 -761.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -24.773 982.269 957.496 957.496Sermaye Arttırımı700.000 700.000 700.000Dönem Sonu Bakiyeler7.700.000 -2.638 -706.381 982.269 7.973.250 7.973.250Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 10.000.000 -38.171 -706.381 -1.474.941 10.730.389 10.730.389Transferler29 113.811 1.361.130 -1.474.941 -1.474.941 -1.474.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.596.697 1.725.701 1.725.701Sermaye Arttırımı800.000 800.000 800.000Dönem Sonu Bakiyeler29 10.800.000 90.833 113.811 654.749 1.596.697 13.256.090 13.256.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-402.716 112.191Dönem Karı (Zararı)1.596.697 982.269Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler880.414 -433.820Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-19-20 100.034 23.794Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler171.764 131.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 171.764 131.099Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.943 -666.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 12.943 -666.403Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -285.368Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-285.368Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 595.673 363.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.354.419 -441.466Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.166.604 -537.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 58.576 -28.856Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -324 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -51.935 -28.865Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 45.455 5.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.791 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 41.664 5.671Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -2.600 -210.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 119.633 89.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 -356.620 269.206Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları122.692 106.983Alınan Temettüler35 5.208Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -525.408 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.629 -45.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19-20 -86.629 -45.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -14.881 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -71.748 -45.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI747.962 700.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 800.000 700.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -52.038 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)258.617 766.605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)258.617 766.605DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.702.948 123.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.961.565 890.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.961.565 2.702.948Finansal Yatırımlar8 10.157.186 7.990.582Diğer Alacaklar6-12 29.340 87.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6-12 29.340 87.916Türev Araçlar13 324 0Peşin Ödenmiş Giderler15 81.565 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 28.054 0Diğer Dönen Varlıklar16 915.786 559.166ARA TOPLAM14.173.820 11.340.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.173.820 11.340.612DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar19 83.182 99.685Kullanım Hakkı Varlıkları10 118.521 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 96.003 48.642Peşin Ödenmiş Giderler15 17.068 46.698Ertelenmiş Vergi Varlığı24 126.449 94.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR441.223 289.895TOPLAM VARLIKLAR14.615.043 11.630.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.261 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.261 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 72.261 0Ticari Borçlar11 70.316 24.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-11 3.791 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 66.525 24.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 307 87.107Diğer Borçlar12 243.078 123.445Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 384.826 241.736Kısa Vadeli Karşılıklar21-25 213.389 207.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 213.389 207.710ARA TOPLAM984.177 684.859TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER984.177 684.859UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar51.428 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar51.428 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 51.428 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 323.348 202.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 323.348 202.067Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 13.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER374.776 215.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.358.953 900.118ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.256.090 10.730.389Ödenmiş Sermaye29 10.000.000 10.000.000Sermaye Avansı29 800.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 90.833 -38.171Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 113.811 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 654.749 -706.381Net Dönem Karı veya Zararı29 1.596.697 1.474.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.256.090 10.730.389TOPLAM KAYNAKLAR14.615.043 11.630.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 18.910.611 4.115.851 3.749.466 1.752.932Satışların Maliyeti-13.208.590 0 -1.469.164 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.702.021 4.115.851 2.280.302 1.752.932BRÜT KAR (ZARAR)5.702.021 4.115.851 2.280.302 1.752.932Genel Yönetim Giderleri-5.506.959 -2.687.010 -2.171.212 -1.042.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 0 38.634 0 13.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 0 -128.245 0 -1.076ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)195.062 1.339.230 109.090 722.709FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)195.062 1.339.230 109.090 722.709Finansman Gelirleri34 2.053.500 11.385 1.051.250 4.357Finansman Giderleri34 -56.192 -5.288 20.650 -1.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.192.370 1.345.327 1.180.990 725.991Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-595.673 -363.058 -349.875 -224.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -678.978 -430.702 -384.826 -221.860Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 83.305 67.644 34.951 -2.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.596.697 982.269 831.115 501.782DÖNEM KARI (ZARARI)1.596.697 982.269 831.115 501.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.596.697 982.269 831.115 501.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar129.004 -24.773 133.602 -5.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21-29 167.538 -33.030 173.510 -7.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.534 8.257 -39.908 1.848Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21-23 -38.534 8.257 -39.908 1.848Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.004 -24.773 133.602 -5.548TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.725.701 957.496 964.717 496.234Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.725.701 957.496 964.717 496.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074970BIST