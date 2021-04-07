***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaZVB Fon - 2021/1. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.186,53 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.226,66 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.959,29 % 0,02Fon Yönetim Ücreti18.099,37 % 0,1Hisse Senedi Komisyonu22.704 % 0,12Tahvil Bono Komisyonu143,57 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu474,07 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu66,15 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.784,67 % 0,08Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.518,86 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.602 % 0,02Diğer Giderler645,12 % 0TOPLAM GİDERLER69.530.860 % 0,37DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.686.768,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924197BIST