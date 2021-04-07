***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHI Fon - 2021/1. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.088,55 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.148,54 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.946,22 % 0,03Fon Yönetim Ücreti98.960,99 % 0,49Hisse Senedi Komisyonu8.990,22 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu168 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu126 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.645,85 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.518,86 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu8.126,94 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.724,77 % 0,02TOPLAM GİDERLER133.565,51 % 0,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.102.865,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924200BIST