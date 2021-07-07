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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 16:29


gileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.260 % 0,0104147
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00055562
Bağımsız Denetim Ücreti
2.475,32 % 0,01140696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.965,63 % 0,0597492
Fon Yönetim Ücreti
215.433,16 % 0,99277547
Hisse Senedi Komisyonu
17.989,37 % 0,08289998
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
777 % 0,00358063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
966 % 0,00445159
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.668,47 % 0,0215136
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.278,12 % 0,01510648
Türev Araçlar Komisyonu
17.082,12 % 0,07871912
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.554,55 % 0,04403
TOPLAM GİDERLER
287.570,31 % 1,32520337
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.700.089,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947743


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Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,88 25,92 -0,24  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,05  
B. Petrol 73,05 73,05 -0,38  
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