***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:29
gileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.260 % 0,0104147
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00055562
Bağımsız Denetim Ücreti
2.475,32 % 0,01140696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.965,63 % 0,0597492
Fon Yönetim Ücreti
215.433,16 % 0,99277547
Hisse Senedi Komisyonu
17.989,37 % 0,08289998
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
777 % 0,00358063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
966 % 0,00445159
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.668,47 % 0,0215136
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.278,12 % 0,01510648
Türev Araçlar Komisyonu
17.082,12 % 0,07871912
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.554,55 % 0,04403
TOPLAM GİDERLER
287.570,31 % 1,32520337
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.700.089,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947743
BIST
18:001.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:008,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0010,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0716
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:00502,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,90
|Açılış
|: 502,87
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUREX
|11,57
|11.799.179
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.522.059
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.298.017
|% 9,85
|
|BASCM
|12,35
|211.239
|% 9,10
|
|DENGE
|1,30
|1.305.922
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.809.894
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.735.540
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.371.817
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.817.450
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.231.789
|% -9,86
|
|GARAN
|8,57
|886.561.869
|% -1,83
|
|THYAO
|13,68
|731.800.739
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|553.774.039
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|476.217.999
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|404.139.484
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|404.139.484
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|275.633.368
|% -1,58
|
|GARAN
|8,57
|886.561.869
|% -1,83
|
|PETKM
|5,35
|476.217.999
|% -0,19
|
|PEKGY
|1,22
|99.234.440
|% -1,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6873
|8,6901
|% 0,06
|
|Euro
|10,2883
|10,3221
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9235
|11,9833
|% -0,24
|
|Frank
|9,4684
|9,5255
|% 1,33
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,70
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,05
|73,05
|-0,38
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO