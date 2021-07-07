***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









gileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.260 % 0,0104147Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00055562Bağımsız Denetim Ücreti2.475,32 % 0,01140696Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.965,63 % 0,0597492Fon Yönetim Ücreti215.433,16 % 0,99277547Hisse Senedi Komisyonu17.989,37 % 0,08289998Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu777 % 0,00358063Vadeli Ters Repo Komisyonu966 % 0,00445159Borsa Para Piyasası Komisyonu4.668,47 % 0,0215136Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.278,12 % 0,01510648Türev Araçlar Komisyonu17.082,12 % 0,07871912Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.554,55 % 0,04403TOPLAM GİDERLER287.570,31 % 1,32520337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.700.089,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947743BIST