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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 16:29



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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AHN - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.906,44 % 0,01043759
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00043299
Bağımsız Denetim Ücreti
2.475,32 % 0,00888935
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.503,62 % 0,14904748
Fon Yönetim Ücreti
208.007,2 % 0,74699387
Hisse Senedi Komisyonu
11.971,56 % 0,04299218
Tahvil Bono Komisyonu
75,21 % 0,00027009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.122,77 % 0,01480566
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.357,18 % 0,01205628
Türev Araçlar Komisyonu
70,03 % 0,00025149
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.983,39 % 0,04303466
TOPLAM GİDERLER
286.593,29 % 1,02921164
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.845.904,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947744


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AVGYO 3,01 17.097.888 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
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Altın Gr. 505 505 1,29  
Cumhuriyet 3.347 3.398 4,00  
Tam 3.331 3.415 8,07  
Yarım 1.610 1.652 3,91  
Çeyrek 807 826 1,95  
Gümüş.Ons 26,04 26,06 -0,10  
Gümüş Gr. 7,27 7,29 -0,02  
B. Petrol 73,00 73,00 -0,43  
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