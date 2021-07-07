***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:29
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AHN - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.906,44 % 0,01043759
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00043299
Bağımsız Denetim Ücreti
2.475,32 % 0,00888935
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.503,62 % 0,14904748
Fon Yönetim Ücreti
208.007,2 % 0,74699387
Hisse Senedi Komisyonu
11.971,56 % 0,04299218
Tahvil Bono Komisyonu
75,21 % 0,00027009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.122,77 % 0,01480566
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.357,18 % 0,01205628
Türev Araçlar Komisyonu
70,03 % 0,00025149
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.983,39 % 0,04303466
TOPLAM GİDERLER
286.593,29 % 1,02921164
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.845.904,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947744
BIST
17:161.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,82
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:168,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1610,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0728
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:16504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TUREX
|11,57
|11.643.886
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.706.170
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.097.888
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.666.290
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.935.971
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.227.404
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.300
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.963.535
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|722.697.251
|% -1,49
|
|THYAO
|13,71
|667.482.367
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|503.808.563
|% -0,70
|
|PETKM
|5,35
|416.489.004
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|354.683.497
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|354.683.497
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|220.821.579
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|722.697.251
|% -1,49
|
|PETKM
|5,35
|416.489.004
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|503.808.563
|% -0,70
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6854
|% 0,00
|
|Euro
|10,3168
|10,3233
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9271
|11,9869
|% -0,21
|
|Frank
|9,4499
|9,5068
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,06
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,64
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.347
|3.398
|4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|8,07
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|3,91
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,43
|