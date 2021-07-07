***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHN - Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.906,44 % 0,01043759Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00043299Bağımsız Denetim Ücreti2.475,32 % 0,00888935Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.503,62 % 0,14904748Fon Yönetim Ücreti208.007,2 % 0,74699387Hisse Senedi Komisyonu11.971,56 % 0,04299218Tahvil Bono Komisyonu75,21 % 0,00027009Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.122,77 % 0,01480566Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.357,18 % 0,01205628Türev Araçlar Komisyonu70,03 % 0,00025149Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.983,39 % 0,04303466TOPLAM GİDERLER286.593,29 % 1,02921164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.845.904,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947744BIST